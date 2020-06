Frontalzusammenstoß auf Veltener Kreuzung

Velten

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch (17. Juni) gegen 15 Uhr, als ein 32-Jähriger mit seinem Pkw von der Lindenstraße auf die Berliner Straße in Richtung Hennigsdorf abbiegen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 36-jährigen Oberhavelerin, so dass es im Bereich der Kreuzung zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von MAZonline