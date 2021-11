Gefahrstoffeinsatz am Hafen in Velten: Feuerwehr probt für den Ernstfall

Velten

Mit Blaulicht und Martinshorn eilten die Feuerwehren aus Velten und Hennigsdorf am Donnerstagabend an den Veltener Hafen – dort sollte sich ein Unfall ereignet haben, in dessen Folge eine unbekannte Flüssigkeit aus dem Laderaum eines Lkw floss. Sofort stiegen die Feuerwehrleute in blaue Schutzanzüge, um den möglicher Weise gefährlichen Stoff zu untersuchen.

Zur Galerie Am Veltener Hafen soll es zu einem Unfall gekommen sein. Zwei Verletzte müssen gerettet werden, bevor der auslaufende Gefahrstoff von den Kameraden lokalisiert und aufgefangen wird.

Was hochdramatisch klingt, war am Donnerstag zum Glück nur eine gemeinsame Übung der Freiwilligen Feuerwehren aus Hennigsdorf, die Teil des Gefahrstoffzuges Oberhavel sind.

„In den vergangenen Wochen lag der Schwerpunkt in den Ausbildungen beim Thema CBRN“, berichtete Veltens Stadtwehrführer Heiko Nägel. CBRN ist dabei ein Sammelbegriff, der chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren bezeichnet.

Die Einsatzkräfte suchten nach dem Leck. Quelle: Statusvier.de

„Die Übung war der Abschluss der Ausbildungsreihe.“ Aufgabe der Einsatzkräfte war es, zwei verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich zu retten, während die Kameraden außerhalb der Gefahrenzone einen Dekontaminationsplatz einrichteten.

Nach erfolgreicher Menschenrettung machten sich die Feuerwehrleute im blauen Schutzanzug und unter Atemschutz daran, den bislang unbekannten Stoff zu identifizieren und eine weitere Ausbreitung mittels mobiler Auffangwanne zu verhindern.

Zwei verletzte Personen mussten aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Quelle: Statusvier.de

„Es ist alles wunderbar gelaufen“, bilanzierte Heiko Nägel am Folgetag. Lediglich der Regen sei etwas störend gewesen. „Aber das Übungsziel wurde erreicht und die Kameraden waren hochmotiviert.“ Trotz der Coronapandemie wird in Velten weiterhin ausgebildet.

„Wir können nicht vor Corona stopp machen, wir haben ja auch eine sehr hohe Verantwortung.“ Zudem habe man eine sehr hohe Impfquote in den Reihen der Kameraden. „Es ist nicht immer einfach, aber wir meistern das seit zwei Jahren ganz hervorragend.“

Von Stefanie Fechner