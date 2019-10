Velten

Polizeibeamte entdeckten am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Berliner Straße in Velten einen Pkw Ford. Auf dem Beifahrersitz saß eine Person, die zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg ( Niedersachsen) zu drei Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Zahlung von 173,50 Euro ausgeschrieben.

Da die Person die offene Forderung beglich, konnte die Freiheitsstrafe abgewendet und der Mann vor Ort entlassen werden.

Von MAZonline