Spannende und teils harte Turniere, Freundschaften, Reisen, Feierlichkeiten – all das liebt Hartmut Grabowski am Vereinsleben. Seit 1970 – da war der Veltener zwölf – ist der Verein Rugbyclub Empor 1969 e.V. ein wichtiger Teil seines Lebens. Die MAZ stellt den Ehrenamtler in ihrer Serie Treue Seele vor.