Handy verrät mutmaßlichen Fahrraddieb in Velten

Velten

Am Sonnabend (2. Oktober) gegen 19.25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Berliner Straße in Velten einen Fahrradfahrer, der beim Fahren ein Handy nutzte. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mit einem Fahrrad unterwegs war, welches in Fahndung stand.

Das schwarze Damenrad wurde am 25. September in Friedrichstahl als entwendet gemeldet. Das Rad wurde sichergestellt und der Eigentümer verständigt. Die weiteren Ermittlungshandlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZonline