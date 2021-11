Harter Schlag für den Businesspark: Die Firma Wall stellt die Produktion in Velten ein

Velten

Für den Veltener Gewerbestandort ist es ein schwerer Schlag: Die Geschäftsführung des Unternehmens Wall hat seine MitarbeiterInnen am Standort Velten darüber unterrichtet, dass die Abteilung Technik, und damit die Bereiche Konstruktion und Entwicklung sowie Produktion, mit Ablauf des Jahres 2022 geschlossen wird. Velten wird damit ab dem Jahr 2023 kein Produktionsstandort mehr sein.

Seit 1994 hat Wall innovative Stadtmöbel und moderne Premium-Außenwerbeträger des Unternehmens im Veltener Businesspark entwickelt und produziert, vorrangig für das Land Berlin und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie für den weiteren deutschen Markt. An diesem Standort sind in 27 Jahren zahlreiche Produktfamilien entstanden, mit denen Wall die individuellen Anforderungen unserer Vertragspartner an Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit von Stadtmöblierung erfüllte.

Der Markt habe sich verändert

Mit dieser unternehmerischen Maßnahme reagiert Wall auf sich verändernde Marktanforderungen, begründet in den bereits in den Jahren 2016 und 2017 getroffenen Entscheidungen des Landes Berlin und der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), in ihren Ausschreibungen die Vergabe von Werberechten und Infrastrukturleistungen sowie -services zu entkoppeln. In der Vergangenheit hat Wall mehr als 5.000 Wartehallen und Werbeanlagen sowie 475 barrierefreie Toilettenanlagen für das Land Berlin und die BVG produziert.

Die Firma hat 800 Mitarbeiter

Mit abgeschlossener Vertragserfüllung für das Land Berlin im Jahr 2022 wird keine hinreichende Auslastung für die Abteilung Technik des Standorts Velten ab 2023 mehr gegeben sein.

Wall ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von JCDecaux, der Nummer 1 der Außenwerbung weltweit. Die Firma mit 800 Mitarbeiterin ist Vermarkter von Premium-Außenwerbung mit analogen und digitalen Werbeflächen sowie Transportmedien in rund 50 deutschen Großstädten, darunter Berlin, Hamburg oder Köln.

Von MAZonline