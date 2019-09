Velten

Zwischen zwei großen Bäumen hängt seit Sonnabend in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten ein Banner. „Hallo Biene – Ich liebe Dich. Willst du mich heiraten? Dein Andreas“, steht dort in großen, roten Buchstaben. An den Ecken jeweils ein großes Herz.

Doch wer hat das Banner dort aufgehangen? Wer ist die Unbekannte „Biene“? Wer Antragsteller Andreas? Ganz Velten ist auf der Suche nach dem Liebespaar und möchte die Geschichte hören.

„Love is in the Air“ schreibt jemand im Internet auf der Facebookseite „Ofenstadt Velten verbindet“. Niemand weiß, wer sich hinter dem Antrag verbirgt. „Super Idee“, „Wie süß das ist“ – die Veltener sind begeistert.

Doch was hat das Banner auf sich? Erste Ideen machen die Runde: „Einfach nur zauberhaft. Gehen bestimmt heute zum Italiener und dann liest sie die Botschaft. Alles gute, wenn ein ja entsteht.“ Die MAZ fragte dort nach: Leider nichts bekannt.

Noch nicht. Auch wir würden gern die Liebes-Geschichte aufschreiben. Lieber Andreas: Bitte meldet euch und sagt den Lesern und uns, ob Sie ja gesagt hat: 03301/594510.

Von Sebastian Morgner