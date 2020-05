Heldin des Tages: Apothekerin Ivonne Rittner vermisst die Familie

Velten

Seit 25 Jahren ist Ivonne Rittner Inhaberin der Ahorn-Apotheke in Velten. Doch die vorherrschende Corona-Pandemie lässt auch die 52-Jährige an ihre eigenen Machbarkeitsgrenzen stoßen: „Solch eine Ausnahmesituation hatten wir noch nie, wir arbeiten alle am Limit“, so Rittner.

Großer Bedarf an Desinfektionsmittel

„Die vergangenen sechs Wochen waren schon hart, vor allem die letzten beiden Märzwochen waren der Wahnsinn. Da gingen wir alle voll an die Belastungsgrenze“, blickt Rittner zurück. Momentan beruhigt sich die Lage ein wenig, wobei vor allem die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln weiterhin groß bleibt. „Wir haben zwischendurch sogar Studenten eingestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden, die uns dann bei der Herstellung geholfen haben. Wir haben mehr als 350 Liter Alkohol zur Herstellung verbraucht, das ist enorm.“ Im Geschäft selbst herrscht seit vergangener Woche Maskenpflicht, ein weiteres Schutzelement nach eingebauten Spuckschutzwänden vor sechs Wochen. Für Rittner sind aber auch eigene Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen wichtig.

Kontakt zur Familie nur per Telefon

„Es ist wichtig, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Aber man sollte auch viel an die frische Luft gehen und das eigene Immunsystem stärken.“ Sorgen um die eigene Gesundheit macht sich Ivonne Rittner daher weniger, allerdings vermisst sie den Kontakt zur eigenen Familie. „Wir halten uns sehr streng an die Kontaktbeschränkungen, ich habe seit Wochen meine Eltern nicht gesehen und nur über das Telefon Kontakt. Das schmerzt schon sehr.“ Auch mit den eigenen Söhnen, die angehende Apotheker und Pharmaziestudenten sind, gibt es aktuell nur Gespräche übers Telefon. „Wir wollen natürlich die Ansteckungsgefahr minimieren, eine Infektion würde für mich die Schließung der Apotheke bedeuten.“

Von Knut Hagedorn