Stadtverordnete könnten bald wieder tagen

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer und Veltener Gremien tagen angesichts der Corona-Krise nicht mehr regulär. Wann dieser Zustand endet, ist noch unklar. „Dass wichtige Projekte wie der Umbau der Fontanestraße oder die Baumaßnahmen an den beiden Grundschulen erst einmal auf Eis liegen, ist die logische, wenn auch bedauerliche Folge“, erklärt Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther. Was das für die Erlangung von Fördermitteln bedeutet, könne nicht eingeschätzt werden. „Da es ja nicht nur Hennigsdorf, sondern auch anderen Antragstellern ähnlich geht und auch die Bewilligungsbehörden für Fördermittel in der Regel selber mit halber Kraft arbeiten, glaube ich, dass außer dem Zeitverzug für uns keine Nachteile entstehen.“ Günther hofft auf ein Gesetz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit von Kommunen, mit dem nach den Osterferien zu rechnen sei. „Im Anschluss wissen wir dann, wie es sowohl mit den Infektionsschutzmaßnahmen als auch mit der Gremienarbeit weitergehen kann.“

In Velten sei momentan die Aussetzung der Sitzungen nur im Hinblick auf die für dieses Jahr geplante Sanierung und Erweiterung der Skateranlage in Velten-Süd kritisch.“ Die Ausführung hängt von der Vergabe von Fördermitteln ab. Die Stadtverwaltung ist dazu im Gespräch mit dem zuständigen Ministerium als Fördermittelgeber sowie mit den Stadtverordneten, um zu klären, wie wir mit dieser zeitkritischen Situation verfahren können“, erklärt Verwaltungssprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. Alle Mitglieder des Hauptausschusses werden das Leistungsverzeichnis für die Anlage vor dem eigentlichen Hauptausschuss-Termin zugesandt bekommen – da die Sitzung aber offiziell nicht stattfindet, geben die Mitglieder schriftlich ihre Stellungnahmen zum Verzeichnis ab, um gegebenenfalls eine Vergabe von Seiten der Verwaltung vorbereiten zu können. „Diesem Verfahren haben alle Hauptausschuss-Mitglieder zugestimmt. Sobald wieder eine Hauptausschusssitzung regulär stattfinden kann, wird die Bestätigung des Leistungsverzeichnisses nochmals öffentlich beschlossen“, so die Sprecherin.

Nach jetziger Planung werde auch die für den 7. Mai vorgesehene Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Gemeinsam mit dem Stadtverordnetenvorsteher Marcel Siegert solle beraten werden, wie das Prozedere aussehen könnte. Vorsorglich hat die Stadt die derzeit ohnehin nicht genutzte Ofen-Stadt-Halle reserviert, um die notwendige Abstandsregelung einhalten zu können. „Ob die Sitzung letztlich tatsächlich stattfinden kann, entscheidet der Stadtverordnetenvorsteher und ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Von Marco Paetzel