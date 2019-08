Velten/ Hennigsdorf

Es ist eine Premiere: Der Freie Chor Velten und der Kammerchor „ Leo Wistuba“ werden demnächst gemeinsam auf der Bühne stehen. Am 22. September um 16 Uhr im Hennigsdorfer Stadtklubhaus und am 13. Oktober , 16 Uhr, in der Veltener Ofenstadthalle. „Seit vielen Jahren sind wir durch den damaligen Sängerkrei...