Herbstlaub wird in Velten wieder zentral gesammelt

Velten

Der Herbst naht und mit ihm wieder viel Laub. Selbstverständlich können Veltener auch in diesem Jahr wieder ab Dienstag, 28. September, ihr Herbstlaub von Straßenbäumen selbst kostenlos zur temporär eingerichteten Laubsammelstelle bringen. Standort: Oranienburger Straße/ Bergstraße.

Die Stadtverwaltung bittet darum, zum Laubsammeln die normalen blauen Müllsäcke zu verwenden. Außerdem sind die Mitarbeiter des Bauhofes wieder ab Anfang Oktober regelmäßig unterwegs, um das Laub in den Straßen mit besonders vielen alten Linden mit dem Laubsauger einzusammeln.

Die turnusmäßige Abholung des Lindenlaubes durch den Bauhof erfolgt in der Großen Promenade, Uhlandstraße zwischen Bergstraße und Germendorfer Straße in den geraden Wochen sowie in der Goethestraße, Kantor-Gericke-Straße, Kochstraße und Kurzen Straße in den ungeraden Wochen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Laub nicht am Stamm gesammelt wird, um Schädigungen am Baum zu vermeiden. Die Beseitigung des Laubes von Straßenbäumen gehört laut Ortsrecht zu den Pflichten der Grundstückseigentümer. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege auf der Anliegerseite.

Von MAZonline