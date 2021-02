Michael Hess ist frustriert über Hundebesitzer, die den Kot ihrer Vierbeiner in Velten-Grün liegenlassen. Tretminen über Tretminen zieren den Grünstreifen direkt am Gehweg, aber auch in der Wohnsiedlung finden sich genügend Haufen. Seine Sammelaktion Am Heidekrug soll die Ist-mir-doch-egal-Hundebesitzer wachrütteln und zum Umdenken bewegen.