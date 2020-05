Im Zeitplan trotz Corona: Grundsteinlegung am neuen Gebäude fürs Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasium

Velten

Eine Tageszeitung, Münzen und ein Bollhagen-Milchkännchen hat Landrat Ludger Weskamp ( SPD) bei der symbolischen Grundsteinlegung am Mittwoch ins Mauerwerk des Erweiterungsbaus eingelassen. Zu den Zeitdokumenten gehörte außerdem eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Für knapp sechs Millionen Euro bekommt das Hedwig-Bollhagen-Gymnasium ein neues Gebäude, das ergänzend mit dem Bestandshaus genutzt werden soll. Dieses war bei seiner Einweihung 1997 der erste Neubau eines Gymnasiums im Landkreis Oberhavel.

Bürgermeisterin Ines Hübner, Landrat Ludger Weskamp und der Kreistagsvorsitzende Wolfgang Krüger (von links) mit den Mörtelkellen Quelle: Enrico Kugler

In etwa anderthalb Jahren soll der Anbau mit elf Klassenzimmern und einer neuen Mensa fertig sein. Zwischen altem und neuem Gebäudeteil wird es ein zweigeschossiges Verbindungsstück geben, das neuer Haupteingang sein wird. Am 2. März fand der symbolische erste Spatenstich statt. An diesen Tag kann sich Ludger Weskamp noch genau erinnern, denn das freudige Ereignis war durch eine schlechte Nachricht überschattet: In Kreis Oberhavel wurde erstmals eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet. „Das ist nun zwei Monate her. Ich bin froh, dass wir trotz der Pandemie zügig mit dem Bau fortfahren konnten“, sagte Weskamp. Bürgermeisterin Ines Hübner zeigte sich äußerst zufrieden darüber, dass die Schüler des Gymnasiums künftig eine noch bessere Aufenthaltsqualität an ihrer Schule haben werden. Ende Mai sollen schon die Grundmauern im Erdgeschoss stehen.

Bei der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau waren keine Schüler anwesend. Quelle: Enrico Kugler

Weskamp sagte weiter: „Es wäre schön gewesen, wenn wir auch heute wieder gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften des Gymnasiums den Grundstein hätten legen können. Doch in dieser besonderen Zeit ist das leider nicht möglich. Wir wollen jedoch mit dieser Grundsteinlegung zeigen, dass wir auch in Krisenzeiten unserer Verpflichtung für gute Bildungsbedingungen nachkommen. Jeder einzelne der knapp sechs Millionen Euro für dieses Vorhaben ist gut angelegt. Ich hoffe umso mehr, dass wir das Richtfest nach den Sommerferien gebührend und in einem würdigen und festlichen Rahmen feiern können", gab der Landrat seiner Hoffnung Ausdruck.

Die Zeitkapsel gehört als Symbol zur Grundsteinlegung dazu. Quelle: Enrico Kugler

Die Anwesenden – unter ihnen waren neben Landrat Ludger Weskamp auch Dr. Wolfgang Krüger, der Vorsitzende des Kreistags Oberhavel, Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, der stellvertretende Schulleiter Michael Martin und die Architektin Katrin Brüch-Kunath – versenkten unter Wahrung der Abstandregeln die obligatorische Zeitkapsel. Der stellvertretende Schulleiter Michael Martin dankte im Namen der Schüler- und Lehrerschaft für die Geste: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen symbolischen Akt heute hier vornehmen können und hoffe und wünsche uns allen, dass auch die nächste Bauphase erfolgreich verlaufen wird, damit wir den dringend notwendigen Erweiterungsbau wie geplant in Besitz nehmen können. Unter den gegebenen Umständen ist das eine Herausforderung für uns alle."

Von Wiebke Wollek