Velten

Nach Angaben des Unfallverursachers führte Unachtsamkeit am Donnerstagabend (20. Februar) gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Veltener Ahornstraße. Der 42-jährige Fahrer eines Peugeot fuhr dabei quer über den dortigen Kreisverkehr, riss sich dabei die Ölwanne auf und blieb nicht mehr fahrbereit stehen. Durch das auslaufende Öl musste eine Spezialfirma zur Reinigung der Straße zum Einsatz kommen. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen durch die Reinigungsarbeiten. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3000 Euro beziffert.

Von MAZonline