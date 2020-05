Velten

Durch fünf unbekannte Männer wurde am Mittwochvormittag (6. Mai) eine Kassiererin des Netto Markendiscount in Velten mit Kleingeld abgelenkt, um Zigaretten zu stehlen. Als die Verkäuferin das Vorhaben der Jugendlichen bemerkte, hielten die Täter der Frau eine Pappe vor das Gesicht. Dann wurde das Zigarettenregal mit einem bisher unbekannten Werkzeug aufgehebelt und etwa 20-30 Zigarettenschachteln entnommen. Die Täter steckten die Zigaretten in eine weiße Tüte und verschwanden aus dem Geschäft. Im Nahbereich konnten anschließend keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Männer gingen beim Diebstahl arbeitsteilig vor. Eine Anzeige wegen Bandendiebstahl wurde aufgenommen.

Von MAZonline