Keine zusätzlichen Corona-Tests für Kita-Kinder in Velten

Velten

Eine klare Mehrheit der Veltener Stadtverordneten hat es abgelehnt, die Corona-Schnelltests in den Schulen und Kindertagesstätten der Ofenstadt auszuweiten. Ein diesbezüglicher Antrag der Fraktion Die Linke ist am Donnerstagabend mit klarer Mehrheit von 2:15 Stimmen abgelehnt worden. Laut diesem Antrag sollte die Stadtverwaltung prüfen, in wie weit Covid-19-Schnelltests wenigstens einmal wöchentlich direkt vor Ort in den Kindertagesstätten der Stadt (Kita und Hort) sowie in den Schulen in Trägerschaft der Stadt vorzunehmen – für das pädagogische Personal sowie Schul und Kita-Kinder. Wenn nicht extra ins Testzentrum nach Lehnitz gefahren werden muss, würde das die Hemmschwelle deutlich senken, sagte Fraktionschef Alexaner Moser-Haas. Hinsichtlich der Sinnhaftigkeit von Laien-Tests bei den Jüngsten gab es viel Widerspruch aus allen Fraktionen. Bürgermeisterin Ines verstärkte die Zweifel an dem Vorgehen. Der Stadtverwaltung seien bislang keinerlei Richtlinien und Verordnungen bekannt, die eine Testung von Kita-Kindern vorsehen. Dafür sei nicht nur das Einverständnis der Eltern nötig, zudem seien viele weitere Fragen ungeklärt, etwa zur Eignung der Tests und die Berücksichtigung pädagogischer und psychologischer Aspekte bei kleineren Kindern. Die Stadt sehe also keine Tests vor, Familien könnten jedoch vorhandene Teststationen aufsuchen.

Von Helge Treichel