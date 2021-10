Konzept für Veltens Bernsteinsee steht

Velten

Ein „gangbarer Weg“ für die Zukunft des Bernsteinsees, den die Mehrheit von Veltens Stadtverordneten mittrug, wurde bei der Zusammenkunft das Stadtparlaments am Donnerstagabend gefunden. Nach vielen Diskussionen in den verschiedenen Ausschüssen gab es auch dieses Mal noch einigen Redebedarf. Schlussendlich konnte man sich jedoch auf ein Konzept einigen, welches nach den Worten von Bürgermeisterin Ines Hübner den meisten Ansprüchen und Erwartungen gerecht wird.

Badesee wird weiter entwickelt

Und das sieht so aus: Der Bernsteinsee wird in der Badesaison – diese dauert jedes Jahr vom 15. Mai bis zum 15. September – als Naturbad betrieben und zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet sein. An den drei Stränden werden täglich je zwei Rettungsschwimmer im Schichtbetrieb die Sicherheit der Badegäste überwachen und helfend zur Stelle sein, sollte etwas passieren. Die sanierten Toiletten stehen bereit und für die gastronomische Versorgung der Besucher wird gesorgt. Sechs Wochen vor und nach der Badesaison wird der See unzugänglich sein. Das gibt dem neuen Betreiber, der REG Velten, die nötige Zeit, um Reparaturen durchzuführen oder neue Anziehungspunkte zu schaffen. Denn deutlich wurde, dass die Stadtverordneten den See, in dessen Umfeld über die vergangenen Jahre rund 700 000 Euro investiert wurden, weiter entwickeln möchten.

Von Licht bis Licht

In der Zeit vom 1. November bis zum 31. März wird künftig – beginnend in diesem Jahr – der See und das angrenzende umzäunte Gelände in den dunklen Stunden geschlossen sein. Bei Tageslicht werden die Tore geöffnet um Spazier- und Gassigängern, Radlern und anderen Erholung suchenden Gästen den Zutritt zu ermöglichen. Gastronomie ist dann jedoch keine vor Ort, lediglich die Toiletten werden nutzbar sein. Mit Einbruch der Dämmerung müssen die Gäste das Gelände wieder verlassen.

Rettungsschwimmer fehlten

In der abgelaufenen Badezeit 2021 konnte gerade die durchgehende Aufsicht mit Rettungsschwimmern nicht abgesichert werden. Der FKK-Bereich und der Weststrand hatten aus diesem Grund teilweise gesperrt werden müssen. Da der rechtliche Status eines Naturbades dem eines Freibades fast gleich gestellt ist und zum Betrieb zwingend auch die Anwesenheit der Lebensretter vorausgesetzt wird, seien hier keine Ausnahmen möglich, betonte Bürgermeisterin Ines Hübner. „Wenn dann etwas passiert, steht nicht ein Stadtverordneter, sondern die Bürgermeisterin dafür gerade“, sagt sie. Gleichwohl würde es natürlich frühzeitig Gespräche mit der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) geben, um 2022 möglichst keinen Strand schließen zu müssen. Allerdings seien Rettungsschwimmer durchaus rar gesät, so dass hierfür keine Garantie übernommen werden könne.

Preise bleiben unverändert

Unverändert bleiben zumindest im kommenden Jahr die Eintrittspreise. Diese wurden zu Beginn der Saison 2021 moderat erhöht und betragen 2,50 Euro für Erwachsene. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren haben freien Eintritt, bis 16 Jahre werden 1,50 Euro fällig. Die speziellen und günstigeren Abendtarife ab 17 Uhr bleiben erhalten, auch das Parken für Autos und Motorräder wird unverändert mit 2,50 Euro abgerechnet. Ebenso werden 2022 wieder Saisonkarten erhältlich sein, die von 20 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bis zu 45 Euro für Erwachsene kosten und den Zugang vom 15. Mai bis 15. September sichern.

Mehrheitlich bestätigt

17 Ja-Stimmen der Stadtverordneten bei drei Enthaltungen machten den Weg frei, das Konzept – es war nach einem von Andreas Noack vorgetragenen SPD-Antrag leicht abgeändert worden im Vergleich zur Vorlage – für den Bernsteinsee auf den Weg zu bringen. Da der Familien- und Erholungsort der Ofenstadt auch künftig weiterentwickelt werden soll, wird es aller Voraussicht nach jedoch nicht das letzte Mal sein, dass sich das Parlament damit befasst hat.

Von Björn Bethe