Landratswahl: Bislang niedrige Wahlbeteiligung in Nieder Neuendorf

Nieder Neuendorf

Allzu viel war nicht los in der Kita Biberburg, wo es zur Landratswahl am Sonntag wieder zwei Wahllokale gab. „Wir haben vielleicht 13 Prozent Wahlbeteiligung bislang“, so Jürgen Woelki, stellvertretender Leiter des Wahllokals 20 in Nieder Neuendorf, wo rund 900 Leute wahlberechtigt sind, am frühen Nachmittag.

Seit er 2016 als Stadtverordneter in Hennigsdorf ausgeschieden ist, hilft er bei den Wahlen in der Stadt mit. „Man kann ja immer meckern über die Gesellschaft, aber dann sollte man sich irgendwie einbringen.“

Jürgen Woelki wünscht sich mehr Transparenz

Wünschen würde er sich vom neuen Landrat mehr Transparenz und dass Bürger mehr in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Und warum ist die Beteiligung so bescheiden? „Die Leute tangiert es nicht so in ihrem Leben wie eine Bundestagswahl, denke ich“, sagte Jürgen Woelki.

Von Marco Paetzel