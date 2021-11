Landratswahl: Schlechte Wahlbeteiligung in Velten –Das wünscht sich Wähler Frank Lossow für die Zukunft

Velten

Frank Lossow nutzte den Sonntagsspaziergang, um gemeinsam mit seiner Frau Regina die Stimme abzugeben. „Wir gehen aber unabhängig davon immer wählen“, so der 62-Jährige. Vom neuen Landrat wünscht er sich vor allem mehr Transparenz.

„Den alten Landrat fand ich nicht so toll“, erklärt der Veltener. Für Velten wünscht er sich vor allem, dass er nicht mehr so lange an der Schranke warten müsste – auch die Ampel an der Bötzower Straße nervt die Eheleute vor allem am Wochenende.

Die Leute seien wahlmüde

Die Wahlbeteiligung in der Ofenstadthalle war m Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr schwach, nur etwa 10 Prozent der rund 1300 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme in der Ofenstadthalle ab.

Und warum ist die Wahlbeteiligung so gering? „Wenn ich wähle und ich merke, es passiert nicht wirklich etwas, wird man wahlmüde. Irgendwann fragen sich die Leute, ob sie wirklich gehen müssen“, sagt der Veltener.

Von Marco Paetzel