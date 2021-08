Leegebruch: Warum Kay Wiese so oft Gelb sieht

Leegebruch

Kay Wiese ist ein Mann mit unverkennbarem Outfit – beruflich und privat. Während er am Wochenende in seiner Freizeit die Schiedsrichterkluft auf dem Fußballplatz überstreift, ist auch die Dienstbekleidung in der Woche unverkennbar. Der Leegebrucher ist seit nunmehr 27 Jahren Postbote und das mit voller Leidenschaft.

Fast 30 Jahre bei der Deutschen Post

Am 1. August 1994 begann Kay Wiese seine Ausbildung bei der Deutschen Post und blieb seinem Arbeitgeber bis heute treu. „Ich hatte mich damals in verschiedenen Branchen beworben, von der Post aber eine Zusage bekommen“, blickt der 44-Jährige zurück. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich knapp 30 Jahre später noch hier arbeite. Aber rückblickend habe ich alles richtig gemacht. Gerade die Sozialleistungen sind bei meinem Arbeitgeber absolute Spitze und so bei vielen anderen Anbietern nicht zu finden.“ Seit Jahren fährt Wiese vorrangig Touren in Velten und schätzt das Vertrauensverhältnis mit seinen Kunden. „Man kennt und respektiert sich. Ab und an verweile ich auch mal kurz zu einem Kaffee oder einem Eis.“

Arbeit ist ein Knochenjob

Dennoch sieht auch der Leegebrucher, dass sein Job schon sehr fordernd ist, vor allem körperlich. „Man muss sich schon fit halten. Auch wenn mir mein Beruf sehr viel Spaß bereit, es ist dennoch definitiv ein Knochenjob, der einem alles abverlangt. Allerdings bin ich auch jemand, der sich gerne bewegt, aber es ist schon manchmal sehr anstrengend.“ Gerade die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Postboten deutlich verändert. „Die Anzahl verschickter Pakete hat sich natürlich exorbitant erhöht. Das ist schon gewaltig was da an Zustellungen auf uns zukommt“, so der 44-Jährige.

Auch in Gelb: Kay Wiese mit den Schiedsrichterkollegen. Quelle: privat

In seiner Freizeit betätigt sich Wiese seit 28 Jahren als Fußball-Schiedsrichter, einige Fußballer, die ihm auf dem Platz begegnen, sieht er auch bei seinen Post-Touren. „Bislang musste ich aber noch keinen vom Platz stellen“, sagt er schmunzelnd. Kay Wiese ist Schiedsrichter – und auch das mit Leidenschaft. Wobei einen kleinen Haken sieht er bei seiner Freizeitbeschäftigung: „Entspannung ist das natürlich nicht, gerade körperlich. Da hätte ich mir dann wohl ein sitzendes Hobby aussuchen müssen.“

Der Hundebiss für den Postboten

In den 27 Jahren als Postbote haben sich einige skurrile Situationen ergeben, besonders an eine muss sich Wiese noch heute denken. „Ich habe mich mal in Staffelde aus Versehen in meinem Postwagen selbst eingeschlossen und bin eigenständig nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann über die Auskunft meinen letzten Kunden angerufen und ihm meine missliche Lage erläutert. Die Frau hat mich dann glücklicherweise aus dem Auto gelassen.“ Allerdings gab es in den vergangenen fast drei Jahrzehnten auch Situationen, die nicht ganz so angenehm waren. „Ich wurde auch schon mal von einem Hund gebissen, aber ich glaube das hat jeder Postbote schon miterlebt“, so Wiese, der aber dennoch keine Angst vor den Vierbeinern verspürt. „Ich habe auch immer Leckerlis mit, die Hunde auf meiner Tour freuen sich demnach, wenn ich komme.“ Die Stimmung unter den Kunden hat sich laut Wiese während der Pandemie nicht verschlechtert, was ihm auch wichtig sei. „Ich mag den Kundenkontakt und pflege diesen auch.“

Von Knut Hagedorn