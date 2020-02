Die Besucher vom neuen Hofladen der Luisenhof Milchmanufaktur in Velten an der Parkallee 1 sollen jetzt bestimmen, was künftig in der Molkerei produziert wird. Neben Joghurt, Käse und Co. aus Kuhmilch gibt es auch Produkte aus Schafs- und Ziegenmilch. Kommt das bei den Leuten an, wird das Sortiment erweitert.