Linken-Fraktion spendet Aufwandsentschädigungen für den guten Zweck

Velten

Zur Entscheidung der Veltener Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, die Aufwandsentschädigungen der Stadtverordneten doch nicht zu halbieren und somit diese Hälfte nicht sozialen Initiativen und Vereinen zur Verfügung zu stellen, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Alexander Moser-Haas: „Wir haben uns gestern alle gemeinsam gründlich blamiert, da gibt es nichts zu beschönigen.“ Nach stundenlangen Diskussionen in der vorletzten Sitzung sei das Ganze jetzt gescheitert. „Und das nur, weil sich die Stadtverordneten nicht einigen konnten, auf welchem Weg darüber entschieden wird, welchen Vereinen das Geld zu Gute kommt. So etwas sorgt für Politikverdrossenheit.“

Die Linke werde jetzt direkt den entsprechenden Teil der Stadtverordneten-Aufwandsentschädigungen an Vereine spenden. Aus den Aufwandsentschädigungen, die man für das erste Quartal bekommen haben, zahle man heute 200 Euro an das Frauenhaus und 200 Euro an die Tafel. Nach weiteren Aufwandsentschädigungen im Jahresverlauf spende man weiter an Vereine und soziale Initiativen.

Während der Pandemie habe die häusliche Gewalt deutlich zugenommen, man wolle helfen, Zuflucht, Hilfe und Beratung auf sichere Beine zu stellen. Auch die Verpflegung von wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen sei in der Pandemie prekär. Lange habe der Staat gezögert, überhaupt ein Stück weit auf die zusätzlichen Bedarfe wie etwa Masken einzugehen. „Wir haben daher auch zusammengelegt und 140 einzeln verpackte FFP2-Masken beschafft, die wir der Tafel zur Weitergabe an Bedürftige bei der Ausgabe in Velten-Süd übergeben werden.“ „Ich gehe davon aus, dass auch andere Fraktionen jetzt zu ihrem Wort stehen“, so Moser-Haas.

