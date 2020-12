MAZ-Weihnachtsaktion „Sterntaler“: Jann steht eine große Reise mit dem ICE bevor

Velten

Der siebenjährige Jann Enghusen aus Velten ist mit der Glasknochenkrankheit geboren, von der er sich jedoch seine Lebensfreude nicht vermiesen lässt. 2020 war ein ganz besonderes Jahr für Jann und seine Familie, denn die Einschulung in die Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder wurde gefeiert. Der Junge ist gerne in der Schule und im Hort und hat viele neue Freunde gefunden. Nach seinen Lieblingsfächern gefragt, antwortet er aber prompt: „Hort und Pause!“.

Jann Enghusen liebt große und kleine Züge. Quelle: Enrico Kugler

Dass die MAZ, die 2020 mehrfach über die Familie berichtete, ihr Kind dieses Jahr für die Weihnachtswunsch-Aktion Sterntaler vorgeschlagen hatte, hat Simone Enghusen total gefreut. „Jann liebt es zu verreisen. Da er Züge mag, würde er gerne mal mit dem ICE fahren“, sagte sie vor einigen Wochen auf die Frage, womit man dem Siebenjährigen eine Freude machen könnte. Dann startete die Sterntaler-Aktion mit Unterstützung von Steffen Blochel, Geschäftsführer von HB International, der eine Versteigerung hochwertiger Bollhagen-Keramik organisierte. Außerdem konnten die Leser Geld auf ein Spendenkonto einzahlen. Durch beide Wege kamen mit Stand von Montag insgesamt 6 137,75 Euro zusammen. Kurz darauf wurden noch einmal weitere 715 Euro aufs Spendenkonto eingezahlt.

Große Versteigerung von Bollhagen-Keramik

Durch eine Videobotschaft aus der Lokalredaktion Oranienburg erfuhr die Familie dann von der stolzen Summe, die Mama Simone Enghusen auf der Stelle zu Tränen rührte: „Damit haben wir ja nie gerechnet, wir danken wirklich allen Menschen von Herzen. Das ist eine ganz tolle Überraschung.“ Im kommenden Sommer soll es dann eine schöne Reise für Jann und seine Eltern geben. „Da nun so unwahrscheinlich viel gespendet wurde, können wir auch etwas weiter verreisen, zum Beispiel ins Disneyland Paris. Auch eine Kreuzfahrt hat Jann schon selbst vorgeschlagen, das würde ihm gefallen. Mal sehen, wofür wir uns dann letztlich entscheiden. Wir müssen auch sehen, wie sich die Lage rund um Corona entwickelt. Auf jeden Fall ist es uns sehr wichtig, dass wir auch mal rauskommen, deswegen versuchen wir auch jedes Jahr, einen Urlaub möglich zu machen. 2021 wollen wir dann etwas ganz Besonderes unternehmen, auch als Ausgleich für das schwierige Jahr 2020“, sagt Simone Enghusen. Neben einer Urlaubsreise inklusive ICE-Fahrt bekommt Jann noch ein Geschenk. Ein ehemaliger Nachbar der Familie hatte von der Aktion gelesen und Jann am Mittwoch einen Gutschein für die Besichtigung des ICE-Betriebswerkes in Berlin-Rummelsburg und einen kleinen Modell-ICE übergeben. Jann ist ganz selig und freut sich nun sehr auf kommendes Jahr.

Kurz vor Weihnachten musste Jann Enghusen an der Hüfte operiert werden. Quelle: privat

Kurz vor Weihnachten musste sich der Erstklässler überraschenderweise einer Operation an der Hüfte unterziehen, konnte dann aber rechtzeitig vor den Feiertagen das Krankenhaus in Berlin-Buch verlassen und ist auf dem Weg der Besserung. Das Geld, was nicht in die Reise fließt, wollen die Eltern sparen. „Jann wird ja älter und irgendwann wird er sicher den Führerschein machen. Das ermöglicht ihm ja eine ganz neue Mobilität“, erklärt Simone Enghusen, selbst Rollstuhlfahrerin und Autofahrerin.

Von Wiebke Wollek