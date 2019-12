Da sein Fahrzeug am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Veltener Rosa-Luxemburg-Straße eingeparkt wurde, geriet der 60-jährige Eigentümer mit dem 43-jährigen Verursacher vor Ort in Streit. Diese verbale Auseinandersetzung endete zunächst damit, dass der 43-Jährige dem 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.