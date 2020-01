Vietnamesisch für Velten-Süd

Velten

Die Nummer 41, „Ga Sot Mango“, kommt schnell an den Tisch. Hühnerfleisch mit Gemüse, Mangosoße, Salat und Duftreis. Das Essen ist schön würzig, aber nicht zu scharf. Auch das Fleisch ist gut gelungen. Die Portion ist groß genug, dass man richtig satt wird. 7,90 Euro kostet das Mango-Hühnchen, zu dem auch Salat gereicht wird. Es ist außerdem liebevoll mit einer Mohrrübe in Blütenform garniert. Den Mittagstisch gibt es schon ab 4,90 Euro. Seit dem 7. Dezember hat das „Ny Ny Restaurant“ in der Rosa-Luxemburg-Straße neu eröffnet. Und bislang können sich die Betreiber über mangelndes Interesse der Oberhaveler nicht beschweren. Das Restaurant sei bislang gut besucht. „Gerade am letzten Samstag hatten wir hier kaum noch einen freien Platz“, so Khánh Ly.

Leegebrucher Ehepaar führt das Restaurant

Es gibt 45 Plätze im Restaurant. Wer nichts essen möchte, kann sich an der Bar auch etwas zum Trinken bestellen. Quelle: Marco Paetzel

Gemeinsam mit ihrem Mann Trieu uy hat die 35-Jährige das Geschäft übernommen und eingerichtet – jahrelang hatte das Restaurant vorher leergestanden. Eineinhalb Monate haben sie gebraucht, um den Laden auf Vordermann zu bekommen. Das Ambiente ist für ein vietnamesisches Restaurant eher schlicht gehalten, es gibt nur ein paar Bilder an der Wand. Blickfang ist eine Bar, an der sich abends auch nur mal ein Cocktail oder ein Bierchen trinken lässt.

Vier Mitarbeiter gibt es im Restaurant, Khánh Ly und ihren Mann mitgezählt. Die Karte bietet neben vietnamesischen Gerichten und Salaten auch Sushi in allen Variationen. „Damit hat mein Mann in Berliner Restaurants schon Erfahrung gesammelt“, erklärt Khánh Ly.

Das Ehepaar lebt seit 2013 in Leegebruch, hat dort zwei Jahre lang ein vietnamesisches Bistro in der Eichenallee geführt, das auch gut gelaufen sei. Einen Lieferservice gibt es allerdings noch nicht. „Wir müssen erst sehen, wie es läuft“, sagt Khánh Ly.

Das „Ny Ny Restaurant“ in der Rosa-Luxemburg-Straße 55-59 ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Von Marco Paetzel