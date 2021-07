Melonen aus den Tonbergen: Attila Puszti hat ein neues Feld für den Anbau seiner süßen Früchte

Velten

In diesem Jahr hat er einen klassischen Fehlstart hingelegt. Am 10. und 11. Mai, es waren ein paar sonnige Tage, brachte Attila Puszti rund 2000 Melonenpflanzen in die Erde. Doch dann kamen die Eisheiligen mit voller Wucht. „Alles, bis auf 20 Pflanzen, ist mir eingegangen, weil es so kalt und verregnet war“, sagt der 50-Jährige.

Doch mittlerweile wachsen die Melonen auf seinem Feld, das diesmal allerdings nicht an der Pinnower Chaussee liegt. Viele sprechen ihn in diesen Tagen an und denken, er mache in diesem Jahr eine Pause. „Aber ich nutze nur ein anderes Feld, weil sich auf dem großen Feld zu viele Schädlinge wie Wühlmäuse oder Drahtwürmer ausgebreitet haben. Der Boden braucht mal eine Pause“, stellt Veltens Melonenmann klar.

20 000 Quadratmeter auf dem Feld

Sein zweites Feld, das er schon seit Jahren nebenbei bewirtschaftet, liegt in den Veltener Tonbergen. Dort hat er nur etwa 20 000 Quadratmeter Platz für den Anbau. „Wir haben sehr akkurat gearbeitet, weil wir die kleine Fläche möglichst gut nutzen wollen“, sagt der Veltener. Genug Erfahrung dafür hat er, denn Attila Puszti hat mit den süßen Früchten hat er schon sein ganzes Leben zu tun. Bereits als Kind half er in Ungarn, seinem Heimatland, und später auch in Serbien bei der Melonenzucht.

Seit 1992 war Attila Puszti dann als Konditor bei Bäcker Plentz in Schwante beschäftigt, doch vor sechs Jahren entschloss er sich zu einem Neuanfang und kaufte die Brache am Veltener Ortsausgang. Seitdem ist der Melonenmann mit seinen Rekordmelonen – die schwerste wog etwa 24 Kilogramm – weit über die Grenzen Oberhavels hinaus bekannt geworden und war schon oft im Fernsehen zu sehen.

Ilse Brehe (93) wird einmal in der Woche von Attila Puszti ins Gewächshaus mit dem herrlichen Paprikaduft gefahren. Quelle: Robert Roeske

Die Arbeiten auf dem Feld begannen schon im November, als Attila Puszti es umpflügte. Von einem Veltener Reiterhof bekam er dann im Frühjahr rund 30 Tonnen Pferdemist, den er unterpflügte. Acht Kilometer Folie und Bewässerungsschlauch sollen nun helfen, dass die Melonen gut gedeihen. Nach dem Fehlversuch vom Mai pflanzte Attila Puszti nochmal 6000 Melonenpflanzen ein. „Der Juni war außergewöhnlich warm und sonnig“, so der Melonenmann. Doch dann kam der große Regen, die Temperaturen fielen. Für seine süßen Früchte sind das keine guten Bedingungen. „Sonne und Wärme sind die entscheidenden Faktoren für eine gute Melonenernte“, erklärt der Familienvater.

Es gibt wieder vier Sorten

Vier Sorten hat er in diesem Jahr aus seiner ungarischen Heimat mitgebracht. Sie variieren in Farbe, Form und Größe, auch Süße und Saftigkeit unterscheiden sich bei den Sorten. Attila Puszti hat zuletzt auch mit Züchtungen experimentiert, die weniger Kerne haben. „Die sind leider alle eingegangen“, sagt der Melonenmann. Zudem wachsen auch rund 3000 Paprika- und 2000 Tomatenpflanzen auf dem kleinen Feld in den Tonbergen. Rund sechs Tonnen Ernte erhofft sich Attila Puszti davon. Das Gemüse will er gemeinsam mit den Melonen verkaufen – und zwar wieder an der HEM-Tankstelle am Kreisverkehr. Verkaufsstart dürfte zwischen dem 6. und 10. August sein, da spielt das Wetter noch eine gehörige Rolle.

Seine bisherige Rekordsaison war das Jahr 2019. Mehr als 20 Tonnen der süßen Früchte hatte Puszti damals geerntet. Damit hatte er seinen Ertrag aus dem Jahr 2018 mehr als verdreifacht – auch wegen eines neuen Bewässerungssystems. Doch im vergangenen Jahr kam die Coronapandemie dazwischen. Unter anderem bekam er deshalb seine Samen nicht wie gewohnt aus der Heimat und aus Serbien, sondern aus Rumänien. Das ist in diesem Jahr anders. Dennoch spürt der Veltener die Pandemie weiterhin. Zwei Helfer, die aus Serbien in diesem Jahr herüberkommen wollten, haben pandemiebedingt abgesagt. Und so muss sich Attila Puszti auf sein Team vor Ort verlassen – Louis, Milan, Andras und Tibur, dazu helfen auch seine beiden Kinder, wo und wann immer sie können. „Wir sind in den Jahren ein richtig eingespieltes Team geworden. Ich bin ich sehr dankbar, dass sie tapfer zu mir halten“, erklärt Attila Pustzi.

So sieht das Feld am Tonberg aus. Quelle: Robert Roeske

Und wie wird die Ernte in diesem Jahr? Der Melonenmann geht kurz in sich. „Wenn das Wetter sich ändert, dann hoffe ich wieder auf rund 20 Tonnen Ernte.“

Von Marco Paetzel