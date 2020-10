Morgendlicher Schuppenbrand in Velten

Velten

In einem Schuppen in der Wagnerstraße stellten Anwohner Dienstagmorgen (20. Oktober) 7.15 Uhr Rauch fest und informierten die Feuerwehr. In dem Schuppen, in dem ein Wohnwagen untergestellt ist, war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte ein Überreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Quelle: Feuerwehr Velten

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, die durch ein schnelles Eingreifen auch das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern konnte. Bislang wird der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

