Nach Absage des Veranstalters: Jugendfeier in der Veltener Ofenstadthalle kann nun doch stattfinden

Oberhavel

Am Sonnabend hatte die MAZ darüber berichtet, dass das Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH (JuS) die Feierstunden Ende Mai in der Veltener Ofenstadthalle coronabedingt abgesagt hatte. Empörte Eltern hatten sich daraufhin an den Veranstalter und die MAZ gewandt. Nicole Janotta, eine Mutter aus Leegebruch, hatte darauf verwiesen, dass im Zuge der Lockerungen auch solche Großveranstaltungen wieder stattfinden könnten. Die Eltern schrieben einen Brief an den Veranstalter mit der dringenden Bitte, die Jugendfeiern in der Ofenstadthalle doch durchführen zu können.

Die Geschäftsführerin erklärt sich

Anfang dieser Woche informierte das JuS nun die Eltern in einem Schreiben, dass die Jugendfeiern doch stattfinden könnten. „Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre mit der SARS/CoV-2-Pandemie und der steigenden Corona-Inzidenzen hatte ich mit dem Leiter des Jugendfeierbüros Oberhavel am 14. Februar 2022 die Verschiebung der Jugendfeiern auf den Spätsommer/Herbst 2022 (September 2022) beschlossen. Zu meinem Bedauern haben Sie diese Information nicht sofort, sondern erst kürzlich, nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Länder mit dem Bundeskanzler, erhalten.

In dieser MPK wurde beschlossen, nach dem 20. März 2022 alle wesentlichen Corona-Einschränkungen aufzuheben“, schreibt Geschäftsführerin Renate Ulbricht in einem Schreiben an die Eltern, das der MAZ vorliegt. Sie bittet die Eltern darin auch im Entschuldigung, kritisiert allerdings die Einbeziehung der Presse – in diesem Fall der MAZ, die über die Absage berichtet hatte. „Ich versichere Ihnen, dass wir auch die Jugendfeiern 2022 für Sie und Ihre Kinder in der bekannten Qualität durchführen werden“, erklärt Renate Ulbricht abschließend.

Von Marco Paetzel