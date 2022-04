Nach Grabstein-Fund in Velten: Enkel macht sich auf die Suche nach dem Stein des Großvaters

Velten

In der Ausgabe am Dienstag berichtete die MAZ über Grabsteine, die – gemeinsam mit viel Bauschutt und Unrat – von Unbekannten auf einem Areal unweit der Berliner Straße in Velten abgeladen wurden. Einer der Grabsteine, von denen im Text die Rede war, gehörte Clemens Sieverding. „Das war mein Großvater“, erklärte nun Raimund Sieverding, der sich an die MAZ wandte. Er war am Dienstag aufgebrochen, um den Grabstein seines Großvaters im Unterholz zu suchen.

Den 65-Jährigen aus Velten regt vor allem auf, dass die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage erklärt hatte, die Grabsteine würden wohl nicht von Veltenern stammen. „Es ist doch ein Unding, dass sie das nicht in ihren Unterlagen gefunden haben.“ Sein Großvater stamme nämlich sehr wohl aus der Ofenstadt, er sei sogar ein bekannter Bürger gewesen. „Er hatte einen Kolonialwarenladen in der Karlstraße 25“, so Sieverding, der seinen Ahnen allerdings nie kennengelernt hat. Das Grab seines Großvaters, der schon im Jahr 1952 gestorben war, sei indes schon in den 1980er-Jahren aufgelöst worden. Wo der Grabstein in all den Jahren verblieben war, das ist völlig unklar. „Die ganze Sache ist schon etwas mysteriös“, erklärt der Veltener.

Der Eigentümer des Grundstücks wurde angeschrieben

Aus dem Veltener Rathaus gibt es eine Entschuldigung für den Lapsus. „Ich kann mich nur entschuldigen, dass wir den Eindruck erweckt haben, Herr Sieverding würde nicht aus Velten stammen“, erklärt Susanne Zamecki, Leiterin der Stabstelle Kommunikation und Wirtschaft. Man habe zunächst im Melderegister und im Standesamt recherchiert, nun habe man Clemens Sieverding über Unterlagen der Friedhofsverwaltung gefunden. „Es gibt aber noch viele andere Grabsteine. Die müssen nicht alle aus Velten stammen“, sagt Susanne Zamecki.

Clemens Sieverding war Kaufmann in Velten. Quelle: privat

Wenn ein Grab heute aufgelöst wird, müssen die Angehörigen den Stein entsorgen. „Wie es zu DDR-Zeiten lief, das können wir aber heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen“, erklärt Susanne Zamecki. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung, des Ordnungsamtes und der Polizei hätten am Donnerstag den Ort nochmal inspiziert. „Der Eigentümer wurde angeschrieben, dass er sich um die vernünftige Entsorgung kümmern soll“, so Susanne Zamecki. Doch das sei nicht so einfach, weil der Eigentümer nicht einmal in Deutschland lebe.

Der Enkel will nicht, dass der Stein weiter auf dem Grundstück liegt

Die Verwaltung sei nun auf der Suche nach einer schnellen Lösung, um die Sache pietätvoll zu regeln, bis die Steine beseitigt werden. „Wir wollen auch verhindern, dass nun viele Leute diesen Ort aufsuchen“, erklärt Susanne Zamecki weiter. Auch die Polizei ermittelt in der Sache. Sowohl wegen der gefundenen Grabsteine und des Unrates als auch wegen eines Safes, der auf dem Areal in der Berliner Straße entdeckt worden war.

Raimund Sieverding indes hat den Stein seines Großvaters am Dienstag nicht gefunden, erst am Mittwoch im zweiten Anlauf. Und der Grabstein, den er das letzte Mal irgendwann in den 1980er-Jahren auf dem Veltener Friedhof gesehen hatte, bedeutete ihm doch mehr, als er zunächst dachte. „Irgendwie hat die Sache emotional einiges bei mir ausgelöst. Es ist ein Stück Familiengeschichte und ich will einfach nicht, dass dieser Grabstein irgendwo in der Wallachei rumliegt.“ Das sei zwar etwa 40 Jahre lang der Fall gewesen, aber da habe er es ja nicht gewusst. Er werde jetzt erstmal in den Urlaub fahren und sich danach darum kümmern, dass er der Stein weg kommt. „Vielleicht hat ja die Stadt Velten bis dahin einen Plan.“

Von Marco Paetzel