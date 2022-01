Nach Speiseölexplosion in Veltener Wohnung – der Schaden ist hoch

Velten

Ein Ehepaar aus dem Veltener Havelring meldete am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein Feuer in ihrer Küche. Die 67-jährige Bewohnerin hatte einen mit Speiseöl befüllten Topf auf die Herdplatte gestellt, um Würstchen zu erwärmen, vergaß jedoch den Herd auszustellen. Nach einer Weile vernahmen beide einen lauten Knall und sahen, dass die Küche in Flammen steht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nach zwei Stunden vollständig löschen. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar, auch wurden die darunterliegenden Büroräume beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf zirka 50 000 Euro geschätzt.

