Die Anstrengungen der vergangenen Monate lächelt Attila Puszti tapfer weg. Es geht schließlich um seine Melonen. Wenn er von den süßen Früchten spricht, kommt er schnell ins Schwärmen. „Immer, wenn ich eine Melone gegessen habe, fühle ich mich gleich viel fitter und habe mehr Energie“, erklärt der 49-Jährige, der eine etwa sechs Kilogramm schwere Frucht ganz locker allein aufessen kann.

Kraft braucht der Melonenzüchter zur Zeit auch besonders viel. „Ich habe dieses Jahr ungefähr dreimal soviel Aufwand, wie normalerweise“, sagt Puszti, der schon Kind in Ungarn, seinem Heimatland, und später auch in Serbien bei der Melonenzucht mithalf. „Wir hatten immer welche im Garten“, erzählt er. Seit 1992 arbeitete er als Konditor bei Bäcker Plentz in Schwante.

Die schwerste Melone wog 24 Kilogramm

Vor fünf Jahren entschloss er sich zu einem Neuanfang und kaufte eine Brache am Ortsausgang von Velten. Seitdem ist der „Melonenmann“ mit seinen Rekordmelonen – die schwerste wog etwa 24 Kilogramm – weit über die Grenzen Oberhavels hinaus bekannt geworden.

Gewaltsam hatten sich die Diebe am Wochenende Zutritt zum umzäunten Feld verschafft. Quelle: Wiebke Wollek

Die beiden letzten Sommer waren für die Ernte perfekt, davon kann er dieses Jahr nur träumen. Durch die Feuchtigkeit wächst das Unkraut schneller, hinzu kam Pilzbefall – Mehltau und Fusarium, deren Bekämpfung sehr aufwendig ist.

Die Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie bekam er ebenfalls zu spüren. Denn die Samen holt Attila Puszti jedes Jahr persönlich aus Ungarn und Serbien ab. Nun war er, abgesehen von einigen Restbeständen, auf Lieferungen angewiesen. Doch diese kamen teilweise verspätet, teilweise kamen die falschen Sorten an.

„Die Nächste sind zu kalt“

Und dann zeichnete sich ab, dass der Sommer 2020 nicht vergleichbar mit den vergangenen Jahren sein würde. „Es ist sehr wechselhaft, die Nächte sind zu kalt. Am Tag reichen 22 bis 24 Grad nicht aus, damit die Früchte so riesig werden“, bedauert der Züchter. „Solche Monstermelonen mit 20 Kilo wird es diese Saison nicht geben.“

Die Kostprobe, hier mit Erntehelferin Anita Horvat, macht klar: Die Melonen schmecken so lecker, wie jedes Jahr, sind nur kleiner. Quelle: Wiebke Wollek

Nichtsdestotrotz können sich seine Kunden auf leckere Früchte aus regionalem Anbau freuen. „Sie sind zwar kleiner, schmecken aber genauso süß und saftig.“ Viele Kunden dürfte das sogar freuen. „In Ungarn können die Melonen gar nicht groß genug sein. Aber die Deutschen kriegen oft einen Schreck, wenn sie die riesigen Früchte sehen“, erzählt Attila Puszti und lacht. „Sie haben Angst, die Melone nicht zu schaffen oder sie nicht in den Kühlschrank rein zu kriegen“, berichtet der Züchter, der aber auch Stücke verkauft. „Wer möchte, darf gerne vorab kosten.“

Dass es im Supermarkt manchmal importierte Melonen für unter einen Euro zu kaufen gibt, macht ihm Sorge. „Die Bauern in Südosteuropa bekommen viel zu wenig, das ist schon fast kriminell“, warnt er. Die Ernte in Velten läuft nun langsam an. Mit einer zweiwöchigen Verspätung will Attila Puszti am 15. August mit dem Straßenverkauf neben seinem Feld am Luchwiesenweg beginnen. Dann wird täglich verkauft, am Abend wird wieder geerntet.

Anbau ohne Chemie und künstlichen Dünger

Zwischen April und Oktober investiert der Züchter seine gesamte Zeit in den ökologischen Anbau – ohne Chemie, ohne künstlichen Dünger.

Die Ernte ist dieses Jahr wesentlich aufwendiger. Quelle: Wiebke Wollek

Künftig wird er sein Feld bewachen lassen müssen, denn am Wochenende gab es gleich zwei Einbrüche. Unbekannte trampelten Zäune nieder, brachen Pfosten ab, zerstörten oder raubten Melonen.

