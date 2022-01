Nach dem Cannabisfund in Veltener Lagerhalle: Mieter festgenommen

Velten

Am vergangenen Donnerstag (6. Januar) wurde der vermeintliche Betreiber der Cannabisplantage festgenommen, die bei einem Brand in einer Veltener Lagerhalle zufällig entdeckt wurde. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Mittwoch mit.

Berliner Polizeibeamte konnten den 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift festnehmen. Das Amtsgericht Oranienburg erließ wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes in nicht geringer Menge Haftbefehl gegen den 42-jährigen Berliner. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline