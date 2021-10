Nach dem Tod vom Ex-Chorleiter: Freier Chor Velten zwischen Trauer und Hoffnung

Velten

Fast vierzig Jahre lang leitete Wilfried Jachnow den Freien Chor Velten mit Verve. Anno 2006 musste er seinen Posten dann abgeben, weil Jachnow nach einer Knie-OP im Rollstuhl saß (MAZ berichtete). Nun ist der 87-Jährige nach langer Krankheit gestorben. Für die Mitglieder des Freien Chores war diese Nachricht ein Schock. Wilfried Jachnow sei dem Chor bis zum Schluss immer zugetan gewesen. „Er hat bis zuletzt immer fleißig mitgesungen. Nur in den vergangenen Jahren wurden seine Augen schlechter, sodass er die Noten nicht mehr erkennen konnte“, sagt die Vorsitzende Roswitha Pasche. Zuletzt habe sie Wilfried Jachnow Anfang 2020 zur Hauptversammlung des Ensembles gesehen.

Besonders hoch rechnet Roswitha Pasche den Ex-Chorleiter an, dass er in der schwersten Zeit des Chores da war. Anno 2016 hatte der Chorleiter Bernd Gawande wegen interner Querelen hingeschmissen, auch sechs Mitglieder blieben den Proben dauerhaft fern, zudem war der Vorstand von vier auf zwei Mitglieder geschrumpft. Alt-Chorleiter Wilfried Jachnow übernahm nochmal in der Krise beim Freien Chor, bis Konstanze Löwe als neue Leiterin die Geschicke übernahm.

Wilfried Jachnow saß seit 2006 im Rollstuhl. Quelle: roeske

„Herr Jachnow hat auch noch dabei geholfen, die auszuwählen“, erinnert sich Roswitha Pasche. Bei der Beerdigung am Freitag wolle der Chor für den verstorbenen Ex-Leiter singen, das sei auch sein Wunsch gewesen. „Er hat sich das Lied ,Die Rose’ gewünscht, das ist zu seinem Lieblingslied geworden“, sagt Roswitha Pasche. Auch die Fahne, die nur zu besonderen Anlässen zum Einsatz kommt, werden die Chormitglieder tragen.

Auch die Bürgermeisterin kondoliert

Auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner bedauert den Tod Jachnows zutiefst. „Er hat als langjähriger Leiter den Freien Chor Velten zu dem gemacht, was er heute ist. Vor allem die traditionellen Weihnachtskonzerte des Chores gelten als ein Höhepunkt im Kulturjahr der Ofenstadt. Seine Leistung für den Chor bleibt unvergessen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie“, erklärte die Bürgermeisterin auf MAZ-Anfrage.

Dennoch gibt es auch Hoffnung für den Chor, sagt die Vorsitzende Roswitha Pasche. Während der Pandemie hatten die Mitglieder unter anderem via Zoom geprobt. Nun kann wieder gemeinsam geprobt werden – immer montags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Kommunikationszentrum. Am vergangnen Sonnabend nun gab es das erste kleine Konzert – für Freunde und Förderer im Kommunikationszentrum. „Die Gäste waren nach so langer Zeit glücklich, uns wieder zu hören. Mal vor Publikum singen ist eben doch etwas anderes als immer nur alleine“, sagt die Vorsitzende. Am 5. Dezember wird es um 15 Uhr in der Sporthalle in der Rathausstraße ein Weihnachtskonzert geben – natürlich unter Coronabedingungen. „Wir wollen damit zeigen, dass wir noch da sind und wir die Pandemie gut überstanden haben“, so Roswitha Pasche.

Ein frisches Repertoire für den Chor

Im kommenden Jahr feiert der Chor, 1987 gegründet, sein 125. Jubiläum. „Vielleicht werden wir da etwas auf die Beine stellen. Da müssen wir gucken, was die Pandemie zulässt“, so Pasche. Sie hofft auch darauf, dass das Pfingstkonzert im Mai stattfinden könne. Viel Neues findet sich mittlerweile im Repertoire. „Die große Klassikschiene haben wir ein Stück weit verlassen und gehen in Richtung Pop, Operette oder Jazz. Das war für uns aber eine große Umstellung“, erklärt Roswitha Pasche. Das hängt auch damit zusammen, dass es nicht mehr – wie in früheren Zeiten – rund 50 Mitglieder gibt und man sich stimmlich neu arrangieren muss. 42 Mitglieder hat der Chor zwar derzeit, aber nur etwa 25 zählen zum festen Kern. Gesucht werden, nach wie vor, vor allem männliche Stimmen.

Karten für das Weihnachtskonzert in der Sporthalle gibt es nur telefonisch unter 03304/502104 oder unter 0171/ 9272764.

Von Marco Paetzel