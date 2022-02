Nach den schweren Stürmen: Velten sperrt den Bernsteinsee und weitere Gebiete in der Stadt

Velten

Die Stürme am vergangenen Wochenende sind auch an der Ofenstadt Velten nicht spurlos vorübergegangen. Einige Sperrungen mussten infolge von Sturmschäden für die Öffentlichkeit kurzfristig vorgenommen werden, wie die Verwaltung nun am Montag mitteilt. Aufgrund von Sturmschäden muss das Gelände des Bernsteinsees bis auf Weiteres geschlossen bleiben, da eine Vielzahl von Bäumen entweder umgekippt oder entastet wurden, so dass von einer massiven Gefahr für Spaziergänger ausgegangen werden muss. Die REG Velten als Betreiberin des städtischen Geländes hat mit der Beseitigung der Schäden begonnen. Die Schließung wird vermutlich ein bis zwei Wochen andauern.

Gleiches gilt für den Wald am Wohngebiet Am Kuschelhain. Auch dieser ist bis auf Weiteres gesperrt. Dort sind viele Bäume umgefallen, beziehungsweise hängen abgebrochene dicke Äste noch in den Kronen, sodass im Wald aktuell eine erhebliche Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger besteht. Die Aufräumarbeiten werden rund eine Woche in Anspruch nehmen.

Die Spielplätze sind wieder frei

Auch am kleinen Biotop in der Westrandsiedlung gibt es massive Schäden durch den Sturm zu vermelden. Der Bereich wurde bis auf Weiteres abgesperrt, da dort Bäume umgestürzt sind. Die Stadtverwaltung bittet für die Einschränkungen um Verständnis. Der Bauhof arbeitet mit Hochdruck daran, alle Schäden aufzunehmen und zu beseitigen.

Am vorigen Wochenende wurden auch alle Spielplätze im Veltener Stadtgebiet kurzzeitig gesperrt. Nachdem nun bereits alle Spielplätze vom Bauhof auf Sturmschäden und die Spielgeräte auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert wurden, konnten sie aber bereits wieder geöffnet werden.

Von MAZonline