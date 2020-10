Nach fünf Jahren: Julia Mader verlässt die Oase

Velten

Wehmütig schweift der Blick von Julia Mader über das Gelände des Veltener Jugendfreizeitzentrums Oase, wenn Sie über ihren nahenden Abschied spricht. Gleichzeitig blitzen aber auch die Augen der 28-jährigen Sozialarbeiterin, wenn Sie an ihre kommende Aufgabe im Sächsischen Naundorf denkt. Zwei Herzen schlagen in der Brust der zierlichen Frau, doch die Entscheidung ist längst gefallen: Julia Mader verlässt nach fünf Jahren als Sozialarbeiterin die Ofenstadt Velten und wird ab dem 1. November Leiterin des wiedereröffneten Kinder- und Jugendhauses im Landkreis Leipzig – passenderweise mit dem Namen Oase.

Das Musikprojekt „OnlY JJoU“ ist eine Herzensangelegenheit von Julia Mader (3.v.r.). Quelle: Knut Hagedorn

„Ich habe in Velten tolle Erfahrungen gesammelt, aber mein Entschluss reifte schon länger. Gerade der Corona-Lockdown im Frühjahr hat mir gezeigt, das ich näher bei meiner Familie sein möchte“, erklärt die in Grimma geborene Mader. Vor fünf Jahren verließ Julia Mader ihre sächsische Heimat, um in Potsdam Musikpädagogik in sozialer Arbeit zu studieren. „Das war ein duales Studium, drei Tage Uni und zwei Tage vor Ort in einem Jugendclub“, so die 28-Jährige rückblickend. Dieser Jugendclub war seit September 2015 das Jugendfreizeitzentrum in Velten. „Eine Freundin hat mir die Oase damals empfohlen und mein Bauchgefühl bestätigte diese Empfehlung sehr schnell. Das war eine meiner besten Entscheidungen.“

Musikprojekt als Herzensangelegenheit

Nach vollendeten Studium im August 2018 blieb Mader in Velten und übernahm in Vollzeit die Sozialarbeit in der Oase. „Sicherlich waren es nicht immer leichte Jahre, aber ich habe diesen Schritt nie bereut.Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt war immer sehr gut.“ Eines der prägendsten Projekte der Sozialarbeiterin in den zurückliegenden fünf Jahren war das Musikprojekt „OnlY JJoU“. „Dieses Projekt zeigt, was Musik erreichen kann. Ich bin so dankbar für die gemachten Erfahrungen und hoffe, dass die Musik auch zukünftig einen hohen Stellenwert in der Oase haben wird.“ Am vergangenen Wochenende präsentierte das Jugendfreizentrum die Ergebnisse des Musik-Medien- und Tanzcamps, welches in der zweiten Ferienwoche stattfand. Zugleich war dies das letzte Projekt von Julia Mader in Velten. „Auch hier war es wieder schön zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die Jugendlichen bei der Sache waren.“

Julia Mader verlässt nach fünf Jahren die Oase in Velten Quelle: Knut Hagedorn

Die Gedanken richten sich nun aber bei der 28-Jährigen nach vorne. „Ich liebe meine Heimat Sachsen und wollte demnach wieder zurück. Aber es fällt mir schon sehr schwer. Ich habe hier viele Freundschaften geschlossen und gehe mit einem weinenden Auge.“ Viele Tränen flossen bereits beim Abschiedstreffen mit „OnlY JJoU“, wie Mader verrät. „Sie haben sogar ein Lied für mich getextet zum Abschied, das war grandios.“ Die letzten Umzugskartons sind gepackt, das Kapitel Velten und Oberhavel bald geschlossen. „Ich werde immer gerne an diese Zeit zurückdenken“, so Mader. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.

