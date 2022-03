Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Velten: Mülltonnen brennen

Velten

Ein Anwohner der Breiten Straße in Velten bemerkte in der Nacht zu Montag (14. März) gegen 1.50 Uhr acht brennende Mülltonnen an einer Grundstücksmauer. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, konnte aber vollständiges Abbrennen der Mülltonnen nicht mehr verhindern.

„Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

Von MAZonline