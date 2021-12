Nächtlicher Knall in Velten: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Velten

In der Nacht zu Donnerstag (15. Dezember) hörten Zeugen in der Kreisbahnstraße in Velten gegen 0.25 Uhr einen Knall aus Richtung Bahnhof und alarmierten die Polizei. „Die Beamten fanden einen stark deformierten Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig vor“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Unbekannte verursachen 25.000 Euro Schaden in Velten

Offenbar hatten bislang Unbekannte versucht, den Automaten zu sprengen. „Zu einer Öffnung des Automaten kam es nicht, er wurde allerdings erheblich beschädigt.“ Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. An Bargeld oder Fahrkarten gelangten die Täter nicht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit weiter an. Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03301/85 10 in der Polizeiinspektion Oranienburg zu melden.

Von MAZonline