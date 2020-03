Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Dieselspur in der Pinnower Chaussee in Velten gemeldet. Als Verursacher dazu konnte ein Linienbus im Schienenersatzverkehr ermittelt werden. Derselbe Bus hatte bereits am Freitag einen Einsatz aufgrund einer Dieselspur ausgelöst.