Neuer Bauamtsleiter für Velten gefunden: Matthias Engel folgt auf Berthold Zenner

Velten

Der jetzige Fachdienstleiter Stadtentwicklung /Bauverwaltung, Matthias Engel, wird zum 1. Mai 2021 den Fachbereich III, Bau und Stadtentwicklung, übernehmen. Damit folgt er Berthold Zenner auf dem Posten des Bauamtsleiters. Berthold Zenner hatte Ende März 2021 die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verlassen.

Matthias Engel konnte sich in dem Bewerbungsverfahren um die Position der Fachbereichsleitung erfolgreich durchsetzen. Der 36-Jährige kennt sich bestens mit den baulichen Gegebenheiten der Stadt Velten aus. Im Anschluss an ein Studium der Stadt- und Regionalplanung begann er 2013 seine berufliche Laufbahn im Veltener Bauamt. Seit 2015 hatte er die Fachdienstleitung für den Bereich Stadtentwicklung inne. In dieser Funktion begleitete er alle maßgeblichen Planungsprozesse und Beteiligungsverfahren der vorangegangenen Jahre aktiv und intensiv mit – ob Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK), die städtebaulichen Konzeptionen für das Programm „Aktive Stadtzentren“ (ASZ) und die Nauener Straße oder den Stadt-Umland-Wettbewerb.

Ein nahtloser Übergang sei möglich

Dies ermöglicht nun einen nahtlosen Übergang bei dieser Positionsbesetzung und eine reibungslose Fortführung der städtebaulichen Prozesse und baulichen Maßnahmen in der Stadt. „Ich freue mich, dass mit Matthias Engel als neuem Fachbereichsleiter die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm fortgeführt werden kann“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner.

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben. Velten bietet für einen Stadtplaner ein großes Potential, das man in anderen Städten selten so findet. Hier gibt es viele Möglichkeiten, die Zukunft einer Stadt nachhaltig mitzugestalten. Dazu zählen beispielsweise die aktuellen Projekte der Neugestaltung des Marktplatzes sowie die barrierefreie Erweiterung der Löwenzahn Grundschule. Ich habe mir ebenfalls zum Ziel gesetzt, den wieder begonnenen Dialog zur weiteren Ausrichtung der Stadtentwicklung fachlich zu unterstützen und die Chancen dieses Prozesses für eine weitere positive Entwicklung der Stadt aufzuzeigen“, sagt Matthias Engel. Als Bauamtsleiter ist er für insgesamt 33 Mitarbeitende in Kernverwaltung und Bauhof zuständig. Matthias Engel lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in seiner Geburtsstadt Neuruppin.

Von MAZonline