Velten

Freizeit ist ein kostbares Gut. Ich für meinen Teil habe dafür für mich das Fahrradfahren seit längerem entdeckt und versuche mit meiner Familie, die Umgebung meines Wohnortes Velten zu erkunden. Allerdings war dies nicht immer ein Zuckerschlecken in der Vergangenheit, gerade wenn man neben einem Kind auch noch einen wissbegierigen Hund mit sich führt.

Bernsteinsee als Ausflugtipp

Ein beliebtes Ziel unserer Radtour war und ist der Bernsteinsee, der in jeder Jahreszeit zum Verweilen und Entspannen einlädt. Allerdings war die Strecke nicht immer ungefährlich, da man sich direkt am Straßenverkehr beteiligte. Umso glücklicher waren wir, als Ende Juli ein breiter und asphaltierter Radweg eröffnet wurde. Nun macht die Tour richtig Spaß, selbst wenn alle nebeneinander fahren, ist genügend Platz und man fühlt sich sicher, da gerade auf den letzten Meter genügend Abstand zur Straße herrscht. „Das ist ja wie ein Highway für uns als Radfahrer, ich fahr gleich noch mal zurück, um einfach nur den neuen Radweg zu genießen“, rief mir letztens freudestrahlend ein älterer Herr auf dem Radweg zu. Dem kann ich nur zustimmen, dennoch ist meine Freude darüber ein wenig getrübt. Denn eine Weiterfahrt in Richtung Pinnow, Birkenwerder oder Oranienburg fällt momentan nicht in unsere Planung, denn der Radweg endet am Bernsteinsee und die weiterführende Straße nach Pinnow lädt nicht zum Radeln ein.

Ende Juli wurde der neue Radweg eingeweiht. Quelle: Stadt Velten

Einmal machte ich den Selbstversuch und hatte auf der engen, teils extrem unebenen Straße bei jedem hinter mir anfahrenden Auto Angst um Leib und Leben. Aber auch diese Strecke soll ausgebaut werden, allerdings erst zwischen 2021 und 2025. So endet leider für mich jede weitere Radtour bis dahin am Bernsteinsee.

Von Knut Hagedorn