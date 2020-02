Veltener sollen Vorkoster werden

Velten

Kartoffeln, Brot, Kosmetik wie Duschbad mit Hopfenblüte und Sonnenhut, Marmelade, Wurst, Fleisch, Obst und Gemüse sowie Säfte aus der Region: Das und mehr gibt es in dem neuen Hofladen der Luisenhof Milchmanufaktur an der Parkallee 1 in Velten. An einem Tischchen mit Stühlen kann man einen Kaffee schlürfen und Kuchen vom Bio-Backhaus verdrücken.

Der Hofladen macht jetzt den Veltenern den Hof. Sie sollen bestimmen, welche hauseigenen Produkte wie Joghurt und Käse künftig verstärkt in der Molkerei produziert werden. „Was dann gut läuft, werden wir verstärkt herstellen“, sagt Molkerei-Chefin Kirsten Böhmann. Logisch, dass man die Produkte auch verkosten kann. Auch bei dem neuen Fremdsortiment aus der Region taste man sich langsam ran, was die Kunden wollen. Noch befinde man sich in der Experimentierphase.

Elisa Elsässer präsentiert den Käse. Quelle: Jeannette Hix

Das Besondere: Alle Produkte aus der Molkerei sind entweder aus Kuhmilch oder aus Ziegen- oder Schafsmilch hergestellt – alles sei Bio und von glücklichen Tieren. Auch Milch von Ziegen und Schafen gibt es. „Sie ist besonders für Allergiker geeignet“, sagt die Molkerei-Chefin.

Die Molkerei hat sich seit Eröffnung im Januar 2019 gemausert. Fünf verschiedene Käsesorten gibt es inzwischen – vom Schnittkäse mit und ohne Wiesenkräuter, über den runden Käselaib bis zum Fetakäse. Tipp der Molkerei-Chefin für einen Feta-Salat: Feta mit Melone vermischen, Olivenöl dazugeben, mit Pfeffer und Salz abschmecken – fertig.

Kartoffeln und Milchprodukte warten auf Käufer. Quelle: Jeannette Hix

Auch verschiedene Joghurtsorten, Sahne im Becher sowie Butterschmalz zum Braten von den drei Nutztieren gibt es inzwischen. 30 Mitarbeiter hat die Molkerei inzwischen. Elisa Elsässer (26) aus Hennigsdorf und Diandra Schmidt (31) aus Velten arbeiten seit kurzem im neuen Hofladen. Freundlich wird Yannis Tilmatine (30) begrüßt, der gerade in den Hofladen „hereinschneit“. „Ich mag die Butter hier. Ab und zu kaufe ich auch die Bio-Eier“, sagt der Berliner, der nebenan bei Wall arbeitet und hier oft einkauft.

Yannis Tilmatine nimmt diesmal frische Bio-Eier mit. Quelle: Jeannette Hix

Die Eier kommen von den 280 Hühnern und zehn Hähnen der Molkerei, die nach Demeterrichtlinien (internationale Bio-Marke) gehalten werden. „Sie leben in unserem mobilen Hühnerstall in Mecklenburg Vorpommern. Er fährt immer ein Stück weiter, wenn das Land abgegrast ist. Damit haben wir auch keine hohe Nitratbelastung“, sagt Kirsten Böhmann.

Auch ein Teil der Milchkühe stehen in „Meck-Pom“. Mehrmals die Woche kommen Milch und Eier per Lkw nach Velten. Auch andere Bio-Bauern liefern Milch zu.

Diandra Schmidt mag auch den Käse „Junges Zicklein“. Quelle: Jeannette Hix

Bei Eintreffen wird die Milch in die Riesen-Tanks umgefüllt, die auf dem Molkerei-Gelände stehen. Im ersten Produktionsgang wird die Milch über ein spezielles Verfahren geschleudert, um Sahne und Magermilch zu trennen. „Dann erhitzen wir separat die Sahne und die Magermilch auf 72 Grad, um Sahne und Milch haltbarer zu machen“, sagt die Molkerei-Chefin. „Nach der Pasteurisierung führen wir je nach Fettgehalt der Milch die Sahne wieder der Milch zu. Von der überschüssigen Sahne machen wir dann Butter“, sagt Kirsten Böhmann.

Durch das Schleudern in der Buttermaschine bildet sich dann das feste Butterkorn und die Buttermilch. Aus diesem Butterkorn wird schließlich Butter. „Bei der Sauerrahmbutter bringen bestimmte Kulturen den speziellen Geschmack. Etwa zwölf Stunden muss die Butter damit reifen“, sagt die Expertin. Bei der Süßrahmbutter werden keine Kulturen beigesetzt.

Senf steht auch bereit. Quelle: Jeannette Hix

Auch bei der Käseherstellung wird die Milch erwärmt und bei diesem Vorgang mit speziellen Käsenkulturen angesetzt. Ein beigemischtes Eiweiß-Fettgemisch (Laab) lässt die Masse brüchig werden – es entsteht der Käsebruch. „Dieser Bruch kommt in eine Form und wird hydraulisch gepresst. Ein Salzbad bringt unserem naturgereiften Käse den Geschmack, die Rinde und sorgt für die Haltbarkeit.“ Nach sechs Wochen Reifezeit hat man dann leckeren Käse wie den Jungen Kerl.

Demnächst soll noch ein größerer Tisch mit Bänken aufgestellt werden. Kaffee und Kuchen gibt es schon jetzt. Quelle: Jeannette Hix

„Langfristig wollen wir auf Wunsch unsere Produkte auch ohne Verpackung abgeben. Zum Teil ist das jetzt auch schon so, dass Leute ihre Dosen mitbringen“, sagt Kirsten Böhmann.

Von Jeannette Hix