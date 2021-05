Neuer Look für das Trauzimmer: Standesamt der Ofenstadt wurde saniert

Velten

Tapetenwechsel im Trauzimmer: Das Veltener Standesamt wurde in den vergangenen Monaten renoviert. Die Wände erstrahlen es in einem zarten Beige. An den Fenstern hängen passende Vorhänge und an der Wand die neuen Bilder „Das rauschende Meer“ von Anja Struck und „Heilige Verbundenheit“ von Hoa Nguyen. Brautpaare werden künftig über einen neuen Läufer zur Standesbeamtin laufen, und die Gäste nehmen auf den neu bezogenen Stühlen Platz.

„Der Trausaal wirkt jetzt nach der Modernisierung sehr viel freundlicher, moderner und edler. Es fügt sich vom Stil her sehr harmonisch in das Gesamtbild unseres schönen Rathauses“, ist Standesbeamtin Nadine Seeck zufrieden. Sie hatte die Gestaltung komplett in der Hand. Insgesamt hat die Renovierung 24 000 Euro gekostet.

Mit dem Trike zum Standesamt

In diesem Jahr haben bereits 32 Eheschließungen stattgefunden. 61 Paare haben schon einen Termin für die kommenden Monate reserviert. „Wir dürften trotz der Pandemie den Jahresdurchschnitt von insgesamt 100 Trauungen auch in diesem Jahr erreichen“, sagt Frau Seeck. „Viele Paare sind optimistisch, dass sie ihren ersten Hochzeitstag im großen Rahmen mit allen Verwandten und Bekannten feiern können.“

Andrea und Frank Hütter mussten ihre Silberhochzeit auch umdisponieren. Sie machten am Tag der Silberhochzeit im Mai mit einem Trike Halt am Veltener Rathaus. „Vor 25 Jahren haben wir hier geheiratet, und um Punkt 12 Uhr läutete die Rathausuhr. Es war so schön“, erinnern sich beide noch an den Tag. Die große Familienfeier musste für sie in diesem Jahr auch ausfallen. Stattdessen gönnten sie sich zu zweit eine Picknickfahrt mit dem Trike.

Von MAZonline