Velten

Das Team der Ofen- und Keramikmuseen Velten freut sich, ab dem ersten Maiwochenende – Samstag und Sonntag, den 2. und 3. Mai – wieder Besucher in den Ausstellungen im denkmalgeschützten Gebäudeensemble der ehemaligen Ofenfabrik A. Schmidt Lehmann und Co. begrüßen zu dürfen. Es gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Sonderausstellung verlängert

Aktuell gezeigt wird zusätzlich zu den Dauerausstellungen im Ofen- und Keramikmuseum sowie im Hedwig Bollhagen Museum die Sonderausstellung Heidi Manthey: Another World. Die Retrospektive widmet sich den sieben Schaffensjahrzehnten der „Altmeisterin der ostdeutschen Keramik“ und vereint erstmalig mehr als 150 Fayencen und Porzellane von Heidi Manthey. Diese Sonderausstellung wurde jetzt verlängert über den 31. Mai hinaus bis zum 30. September. Wichtiger Hinweis: Die Wiedereröffnung erfolgt mit Rücksicht auf die Hygieneregeln und Auflagen. Deshalb sind aktuell Gruppenführungen leider noch nicht möglich. Ebenso pausiert momentan die museumspädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche vor Ort in der TonEntdecker-Werkstatt. Das Museumsteam freut sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen einen sonnigen Start in den Mai!

Von MAZonline