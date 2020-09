Nun auch in Velten: Stadt sagt „Velten leuchtet“ und den Weihnachtsmarkt ab 

Velten

So wie viele Städte und Gemeinden hat sich auch die Stadt Velten nach langem Abwägen und schweren Herzens beschlossen, in diesem Jahr „ Velten leuchtet“ und auch den über den Bürgerhaushalt 2020 finanzierten erstmalig geplanten Weihnachtsmarkt nicht stattfinden zu lassen. Hintergrund ist auch in Velten, dass die Stadt als Veranstalterin nicht für die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln bei den Veranstaltungen garantieren kann. „So schade das auch ist: Doch wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen. Wir sind noch immer mitten in der Corona-Pandemie und werden kein Risiko eingehen“, bedauert Bürgermeisterin Ines Hübner die Absagen.

Dennoch kleine kulturelle Veranstaltungen

Auch wenn es in diesem Jahr keine größeren Veranstaltungen in Velten geben wird, kommt die Kultur in der Ofenstadt dennoch nicht zu kurz. Bis Dezember gibt es noch zahlreiche kleinere Veranstaltungen im Kommunikationszentrum. Höhepunkte sind etwa die Lesung „Die Diva“ mit Michelle Marly am 9. Oktober, eine Gruseltour für Kinder durch Velten am 30. Oktober, das Vorlesekino im Rahmen des Kinderfilmfestes mit „Das Staubmaushaus“ am 11. November oder die Kinderlesung „Das wilde Pack“ mit dem Autor Boris Pfeiffer. Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei Jessica Goerlich telefonisch unter 03304 / 379 149 oder per E-Mail goerlich@velten.de erforderlich, sofern nicht anders angegeben. Außerdem sind die geltenden Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten. Es werden Anwesenheitslisten geführt.

Von Wiebke Wollek