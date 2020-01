Andreas Noack nach Abschied: „Das Herz hat mir geblutet“

Velten

Kreistags-Urgestein Andreas Noack, seit der Wende im Gremium, hat sich gemeinsam mit seinem Genossen Benjamin Grimm vom Posten in der SPD-Fraktion des Kreistags Oberhavel – Vorsitzender und Stellvertreter – getrennt. Dem 54-Jährigen Noack ist der Schritt nicht leichtgefallen.

MAZ: Herr Noack, Sie geben Ihr Kreistagsmandat nach 30 Jahren ab – wie schwer fällt der Schritt?

Andreas Noack: Das Herz hat mir schon geblutet. Ich hatte den Fraktionsvorsitz über viele Wahlperioden inne und habe viele Menschen kennengelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Es tut dann schon weh, dass man dieses Arbeitsfeld verlassen muss. Ich möchte auch keine Minute missen, die ich im Kreistag gesessen habe.

Wann werden Sie dort Ihre letzte Sitzung haben?

Ich werde diese Entscheidung in meinem Urlaub Anfang Februar treffen. Ich mache das auch gemeinsam mit meiner Fraktion. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich nicht ohne einen geordneten Übergang gehe. Aber es wird aber auf jeden Fall im Jahr 2020 passieren, denn ich möchte mich auf die Arbeit im Landtag konzentrieren.

War mit dem Einzug in den Landtag für Sie klar, dass Sie das Kreistagsmandat abgeben würden?

Ja, mir war im Vorfeld klar, dass man nicht drei Mandate parallel ausüben kann ( Noack ist auch Stadtverordneter in Velten, die Red.). Das Landtagsmandat ist ein Fulltime-Job. Drei Tage ist man in der Woche mindestens in Potsdam, in dieser Woche bin ich sogar jeden Tag da. Da kommen in der Woche sicherlich mehr als 40 Stunden zusammen.

Was sind Ihre Verdienste im Kreistag, worauf sind Sie stolz?

Man traut Genossen ja nicht zu, dass sie mit Geld umgehen können. Aber der Landkreis steht heute finanziell gut da, hat eine ordentliche Rücklage, eine gut funktionierende Verwaltung und keine Ruinen. Dazu haben wir eine Bildungslandschaft mit guten Schulstandorten. Ich möchte auch noch den ersten Spatenstich beim Erweiterungsbau des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums erleben. Es wäre der letzte von sehr vielen Spatenstichen von Schulen, die ich miterleben durfte.

Was wünschen Sie dem Landkreis Oberhavel für die Zukunft?

Durch das Wahlergebnis gibt es heute sehr unklare Verhältnisse im Kreistag. Ich habe vorher in 30 Jahren nicht erlebt, dass es eine Fortsetzung der Fortsetzung einer Kreistagssitzung geben musste. Das zeigt, dass es enormen Bedarf der Fraktionen gibt, sich zu verständigen. Schließlich müssen wir an die Zukunft denken, und da haben alle Abgeordneten eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn wir im Bereich Kita wieder zu einem öffentlich-rechtlichen Vertrag kommen, schließlich ist der Kitavertrag mit der Wahrnehmung der Aufgabe durch die Kommunen aus meiner Sicht ein hohes Gut. Genauso ist es mit dem Ticket für Schüler: Sie müssen nicht die nächstgelegene geeignete weiterführende Schule besuchen und haben trotzdem einen Anspruch auf Schülertransport – auch wenn es dann eine Eigenbeteiligung gibt.

Was sind Ihre Ziele im Landtag mit Blick auf Oberhavel?

Bei der Infrastruktur gibt es das i2030-Projekt, das legislaturperiodenübergreifend läuft. Ich will einen Beitrag leisten, dass wir da einige Dinge beschleunigen, wozu die S-Bahn nach Velten genauso wie die Heidekrautbahn gehört.

Von Marco Paetzel