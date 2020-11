Velten

Wann immer der Veltener Frank Steinbock in diesen Tagen in einen Bus der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG) steigt, kann er sich nur wundern. In Berlin, sagt der ehemalige Verkehrspolizist in SPD-Stadtverordnete, müssten die Busfahrer nicht kassieren und seien durch eine Plexiglasscheibe geschützt, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Bei der OVG müssten die Fahrer hingegen weiterhin kassieren und hätten keine Scheibe zwischen sich und den Fahrgästen. „Kann man solche Maßnahmen nicht auch bei der OVG umsetzen?“, fragt der Veltener. Immerhin gebe es eine Fürsorgepflicht des Unternehmens.

OVG-Chef Holger Winter erklärt dazu auf MAZ-Anfrage, dass derzeit eine Umrüstung der Busse auf Folienschutz laufe. „Beginnend auf stark frequentierten Linien werden alle Busse der Flotte damit ausgerüstet.“ Der Betriebsrat der Fahrer trüge diese Maßnahmen mit.

Es wird auch weiterhin kassiert

Was das Kassieren angeht, so sei die OVG als GmbH auch der Wirtschaftlichkeit verpflichtet, Fahrgeldeinnahmen seien ein wesentlicher Teil der ÖPNV-Finanzierung im Landkreis. „Es liegen uns aktuell keine Erkenntnisse vor, dass durch Geldwechsel Covid-19 übertragen wird“, erklärt der OVG-Chef.

Warum die BVG weiter an den Regelungen vom März 2020 festhalte, wisse Winter nicht. Es sei dort immer wieder zu beobachten, dass Fahrer die Vorhänge teilweise öffneten. „Ein Indiz für mangelnden Luftaustausch im Fahrzeug. Die Fahrzeuge sind aus unserer Sicht für solche Lösungen nicht konstruiert“, so Holger Winter weiter. Bei der Bewertung der Lage berücksichtige die OVG alle Aspekte mit größter Sorgfalt und stimme sich regelmäßig mit anderen Verkehrsunternehmen im Land ab.

Von Marco Paetzel