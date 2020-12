Oberhavel

Die E-Mail lag am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Postfach. „Leider hat es unsere Kita nun doch erwischt“, heißt es darin, „ein Teammitglied ist positiv auf SARS-COV-2 getestet worden“, schreibt ein Elternvertreter der kleinen Leegebrucher Privatkita „Malwine“. Eine Erzieherin hatte sich infiziert, zuletzt war sie am vergangenen Freitag in der Kita. Genau wie der Sohn von Claudia Müller*. „Wir haben ihn da zum letzten Mal geschickt. In dieser Woche war er zuhause, weil wir über Weihnachten auch die Großeltern besuchen wollten“, sagt die junge Frau, die lieber anonym bleiben will.

Für sie war die E-Mail ein Schock, immerhin steht nicht nur die Gesundheit ihres Kindes und ihre eigene auf dem Spiel – auch Weihnachten droht komplett ins Wasser zu fallen. Immerhin würde eine Quarantäne bis einschließlich 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, dauern. Und will man gleich einen Tag nach Ende der Quarantäne wieder Verwandte treffen? Mitnichten. „Mein Sohn sagte schon, das wäre das schlimmste Weihnachtsfest seines Lebens“, erklärt die junge Mutter. Am Freitag blieb sie mit ihrem Kind zuhause in ihrer 65-Quadratmeter-Wohnung, hatte sich im Schlafzimmer ihr Homeoffice eingerichtet. Immerhin: der Vierjährige beschäftigte sich selbst, ließ seine Mutter in Ruhe arbeiten. „Aber für mein Kind ist das eine Katastrophe. Er hat einen großen Bewegungsdrang.“

Zweimal am Tag Fiebermessen

Am frühen Freitagnachmittag kam dann der Anruf vom Gesundheitsamt Oberhavel. Zweimal am Tag, erklärte ein Mitarbeiter, solle Claudia Müller nun bei ihrem Sohn Fiebermessen und seinen Gesundheitszustand im Auge behalten. Einen Coronatest solle sie für ihren Sohn am Montag in Lehnitz machen lassen. Sie kann allerdings nicht verstehen, warum sie selbst nicht in Quarantäne muss und auch keinen Test braucht, obwohl sie zu ihrem Kind ja schlecht einen Mindestabstand halten kann – geschweige denn eine Maske trägt. Der Mitarbeiter vom Gesundheitsamt habe ihr gar erklärt, sie könne jemanden damit beauftragen, auf ihren Sohn aufzupassen und dann etwa einkaufen gehen. „Dann könnte ich doch aber noch jemanden mit reinziehen, der auf ein eventuell coronakrankes Kind aufpasst und sich ansteckt“, sagt Claudia Müller. Sie will die Quarantäne nun sicherheitshalber auch für sich durchziehen, bis es für ihren Sohn ein Ergebnis gibt.

Von der Kreisverwaltung heißt es auf MAZ-Anfrage dazu: „Eine Quarantäne wird dann behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko besteht, dass man sich angesteckt hat. Ein solches Risiko liegt vor, wenn man innerhalb der letzten zwei Wochen engen Kontakt zu einem Erkrankten mit einer laborbestätigten COVID-19-Diagnose hatte.“ Für Eltern und Geschwister von Kindern, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft werden, erfolge allerdings keine häusliche Absonderung. „Denn es gilt: Kontaktpersonen von Kontaktpersonen werden nicht isoliert. Nur bei Auftreten von Symptomen tritt eine Haushaltsquarantäne in Kraft“, erklärt Irina Schmidt, Sprecherin der Kreisverwaltung.

Immer mehr Eltern sind betroffen

Bekäme der Junge nun ein positives Testergebnis, dann müsste auch Claudia Müller in Quarantäne. „Im selben Haushalt lebende Eltern und Geschwisterkinder von positiv Getesteten sind als Kontaktpersonen der Kategorie 1 einzustufen. Daher dürfen sie weder zur Arbeit oder zur Schule gehen oder mit anderen Personen Kontakt haben. Nur so kann die Infektionskette unterbrochen werden“, so Irina Schmidt weiter.

Das Problem mit der Quarantäne zu Weihnachten dürften immer mehr Eltern im Landkreis haben, laut Kreisverwaltung gibt es derzeit neun betroffene Kitas in Oberhavel. Auch in der Veltener Kita „Kinderland“ wurde am Freitagmorgen ein Coronafall gemeldet, eine Mitarbeiterinn ist infiziert. Betroffen ist eine Gruppe mit 19 Kindern. Laut Gesundheitsamt sind alle Kontakte vom 14. bis 16. Dezember relevant. „Dementsprechend müssen sich die betroffenen Familien und Mitarbeiter ab sofort in Quarantäne begeben. Diese dauert je nach letztmaligem Kontakt in der Kita bis 28., 29. oder 30. Dezember“, heißt es von der Veltener Stadtverwaltung vom Freitagmorgen.

Weihnachten per Videoübertragung

Immerhin: nach aktuellem Stand könne der Kitabetrieb fortgeführt werden. Dennoch werden alle Eltern gebeten, ihre Kinder zu Hause zu belassen, wenn eine Betreuung in der Kita nicht zwingend erforderlich ist. Auch in der Kita „Zu den heiligen Schutzengeln“ in Hennigsdorf sind Infektionen aufgetreten – bei einer Person des Personals sowie bei zwei Kindern. Insgesamt befinden sich hier 39 Personen in Quarantäne.

Für Claudia Müller indes beginnt nun das Warten auf den Corona-Test am Montag und schließlich auf das Ergebnis für ihren Sohn. Große Sorgen macht sie sich allerdings nicht. „Ich glaube nicht, dass mein Sohn sich angesteckt hat. Er war mit der Erzieherin mal im selben Raum, aber sie hatten keinen engen Kontakt. Außerdem zeigt er keine Anzeichen", erklärt die junge Mutter. Für den Fall, dass die beiden Weihnachten aber doch zu Zweit in Quarantäne verbringen müssen, wollen sie es sich richtig gemütlich machen. Kiefernzweige sollen geschmückt, und eine Pute für das Festessen in den Ofen geschoben werden. Statt des gemeinsamen Festessens mit der Familie gibt es dann aber nur einen Videoanruf per Handy.

Von Marco Paetzel