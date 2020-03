Velten

Die derzeitigen Einschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich betreffen auch die beiden Veltener Museen. Das Ofen- und Keramikmuseum sowie das Hedwig Bollhagen Museum bleiben bis einschließlich 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Das betrifft ebenso die für die kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen:

Der Weltgeschichtentag am 20. März, die Europäischen Tage des Kunsthandwerks am 4. und 5. April, der Keramikfrühling Velten am 18. und 19. April und das Ferienangebot der TonEntdecker-Werkstatt am 9. und 16. April.

Darunter fällt auch die Tour „ Velten Radelt“ am 25. April, die ihren Zielpunkt den Museen haben sollte. „Wir hoffen, dass diese Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt wird“, teilten die Verantwortlichen in einer Presseinformation mit. Die Mitarbeiter des Museums arbeiten hinter den Kulissen für die Besucher weiter. Aktuelle Informationen werden auch veröffentlicht unter www.okmhb.de sowie auf der Facebook-Seite der Museen.

Von MAZonline