Ofen- und Keramikmuseum in Velten öffnet wieder am 16. März

Die Mitarbeiter der Ofen- und Keramikmuseen Velten freuen sich, dank der beschlossenen Lockerungen ab Dienstag, den 16.3.2020, wieder Individualbesucher in beiden Museen empfangen zu können. Besucher sind aufgefordert, sich im Voraus für ihren persönlichen Besuchstermin anzumelden. Das ist sowohl telefonisch als auch per E-Mail möglich. Während des Museumsbesuchs müssen Besucher die Abstandsgebote beachten und eine medizinische Maske tragen. Erste Anmeldungen von Gästen, welche die Museen kennen und schätzen, gibt es für Dienstag bereits.Gruppenführungen und das museumspädagogische Angebot werden allerdings zunächst noch pausieren. Am Tag der offenen Töpferei am 13./14. März werden die Ofen- und Keramikmuseen leider trotz aller Vorfreude nicht teilnehmen.

Ausstellung „Typisch Grothe!?“ wird verlängert

Die Sonderausstellung zur Biografie der Veltener Töpferwerkstatt Grothe vom Familienbetrieb bis zum Staatlichen Kunsthandel der DDR geht in die Verlängerung und kann ab Dienstag ebenfalls wieder besichtigt werden. Leider mussten viele Besucher aufgrund des Museumsschließung vertröstet werden. Nun haben die zahlreichen Leihgeber ihre Zustimmung gegeben; und so können bis in den Sommer hinein die Museumsgäste dieses Stück Veltener Kulturerbe kennenlernen. Die Ausstellung rückt die Veltener Werkstatt und ihr charakteristisches handwerkliches und künstlerisches Profil in das verdiente Licht. Rund 20 Zeitzeugengespräche hat das Museumsteam geführt, um die Erinnerungen der ehemaligen Mitarbeiter und der dort tätigen Künstler zu bündeln. Die Namen renommierter Keramiker der Region Berlin-Brandenburg und darüber hinaus sind verknüpft mit der Geschichte der Werkstatt. Frauke Gerhard, Christa Koslitz und Sigrid Lohse absolvierten ihre Töpferausbildung in der Veltener Werkstatt. Bärbel Thoelke, Gerd Lucke, Christina Renker, Heidi Manthey entwarfen als vom Staatlichen Kunsthandel der DDR beauftragte Künstler für Velten Serienprodukte. Die Ausstellung verknüpft Zeitgeschichte und facettenreiches Kunsthandwerk.

Die Museen bitten um eine persönliche Voranmeldung zum Besuchstermin per Telefon und E-Mail (Öffnungszeiten Di-So 11-17, Wilhelmstr. 32-33 | 16727 Velten | 03304-31760 | info@okmhb.de)

