Ohne Anlauf und doppelten Boden in den Krisenmodus

„Ich musste sofort funktionieren, für eine lange Eingewöhnungszeit war nicht der richtige Augenblick“, schaut Stefanie Steinicke-Kreutzer auf ihre ersten Wochen als Pressesprecherin der Ofenstadt Velten zurück. Die 39-Jährige begann Mitte Februar, kurze Zeit später befand sich Deutschland im Corona-Ausnahmezustand. „Nach wenigen Wochen war ich bereits im Homeoffice, es folgten Krisensitzungen auf Krisensitzungen. Mit vielen Mitarbeitern habe ich zwar täglich telefoniert, persönlich kennengelernt haben wir uns aber erst im Mai.“

Erfahrung als Journalistin von Vorteil

Entgegen kam der zweifachen Mutter dabei ihre Ausbildung zur Journalistin. „Da bist du es gewohnt, auf Knopfdruck reagieren zu müssen.“ Dabei war der Berufswunsch früh klar: „Ich habe Editionswissenschaften und Germanistik studiert. Allerdings habe ich nach dem Abitur ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht und wusste da sofort – das ist mein Ding“, erinnert sich die gebürtige Hennigsdorferin. Aus einem Wunsch wurde schließlich Realität, zwischen 2000 und 2014 arbeitete die heute 39-Jährige als Journalistin für verschiedene Zeitungen, unter anderem auch für die Märkische Allgemeine Zeitung. „Ich war 2009 Laga-Redakteurin, das war eine sehr spannende Zeit. Die Landesgartenschau hat unglaublich viel bewirkt für Oranienburg.“

Stefanie Steinicke-Kreutzer (l.) und Susanne Zamecki arbeiteten bereits in Oranienburg zusammen. Quelle: Stadt Velten

Ab dem Jahre 2014 arbeitete Stefanie Steinicke-Kreutzer für die Stadt Oranienburg, nur unterbrochen durch die Geburt ihres zweiten Kindes. „Ich hatte rückblickend eine tolle Zeit in Oranienburg, und der Abschied fiel mir sehr schwer“, blickt die Powerfrau zurück. Doch als die Stadt Velten Anfang des Jahres die Stelle zur Pressesprecherin ausschrieb, war die Verlockung groß, in die einstige Heimatstadt zurückzukehren. „Für mich war es eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Wenn ich zum Beispiel aus meinem Fenster im Büro schaue, blicke ich auf mein früheres Klassenzimmer in der Linden-Grundschule“, erzählt Steinicke-Kreutzer schmunzelnd. Die Rückkehr gestaltete sich aber anders als erwartet: „Niemand konnte diese Auswirkungen des Coronavirus vorhersehen. Zehn bis zwölf Stunden Arbeitszeit waren wie für viele Verwaltungskolleginnen und -kollegen keine Seltenheit zu dieser Zeit.“ Eine wichtige Stütze in dieser Phase war für Stefanie Steinicke-Kreutzer Susanne Zamecki, mit der sie bereits in Oranienburg zusammengearbeitet hatte, die Abläufe waren bekannt.

Seite Mitte Februar ist Stefanie Steinicke-Kreutzer Pressesprecherin der Stadt Velten. Quelle: Stadt Velten

„Wir leben jetzt in einer neuen Routine. Corona schwebt immer noch über allem“, beschreibt Steinicke-Kreutzer das jetzige Wirken und Handeln. Allerdings sieht man sich in Velten für die Zukunft gewappnet. „Aber auch wir müssen uns natürlich an die Vorgaben und Richtlinien der Landesregierung halten.“ Unabhängig vom Coronavirus sieht sie Velten vor einer lebenswerten und attraktiven Zukunft. „ Velten ist eine Kleinstadt mit Charme und Flair. Welche Kleinstadt kann schon einen Badesee, herrliche Wälder und Felder und zwei sehenswerte Museen vorweisen. Sicherlich gibt es immer Kritikpunkte und Dinge, die man verbessern kann. Aber wer Velten noch von früher kennt, weiß, dass sich die Stadt super entwickelt hat.“

Gemeinsames Handeln für eine attraktive Zukunft

Um die Attraktivität weiter zu fördern und zu entwickeln, wünscht sich Steinicke-Kreutzer für die Zukunft auch ein gesteigertes Mitwirken der Veltener Bürger und Bürgerinnen. „„Ich würde mir wünschen, dass Velten sich den Kleinstadtflair bewahrt, aber sich zugleich Neuem nicht verschließt. Unsere Stadt ist absolut lebenswert und lebt auch davon, dass sich alle miteinbringen. Nur so kann man eine Stadt voranbringen, jeder ist dabei wichtig.“

